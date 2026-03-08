En la colonia Roma Norte hay una casa que no solo guarda memorias, sino que las transforma en experiencias.

Lo que alguna vez fue el hogar de una de las figuras literarias más fascinantes del siglo XX, hoy renace como un hotel boutique y como un espacio que mezcla historia, hospitalidad y diseño contemporáneo.

Así es Casa Margarita, el nuevo spot en Ciudad de México.

Casa Margarita conserva vitrales, techos altos y la esencia intelectual de la Roma Norte. Foto: Casa Margarita México

¿Cuál es la historia de Casa Margarita?

Margarita Quijano, a quien debe su nombre este hotel, fue una figura de la escena intelectual mexicana del siglo XX.

Escritora, académica y promotora cultural, estudió letras inglesas en Nottingham (algo inusual para una mujer mexicana de su época), y posteriormente ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en 1952.

También fue musa del poeta Ramón López Velarde, quien la inmortalizó en varios de sus versos. Pero más que una inspiración romántica, se convirtió en una mujer con una fuerte vocación literaria y cultural.

En su casa de la Roma organizaba tertulias, donde se discutía literatura, política y arte. Ahora, este espacio abre como Casa Margarita y forma parte del ecosistema cultural de Proyectos Públicos, plataforma que reactiva edificios históricos para convertirlos en espacios vivos de creación y hospitalidad.

El inmueble conserva su esencia original: techos altos, vitrales que suavizan la luz, escaleras de madera y un estudio en el tercer piso que, antiguamente, fue escenario de aquellas reuniones de lecturas inéditas.

El diseño interior incluye muebles vintage: escritorios, sillones, mesas, tocadores, puertas y armarios. Y las suites están decoradas con piezas de arte que crean una atmósfera íntima, desde las alfombras hasta los cuadros y cortinas.

El hotel alberga dos boutiques de marcas mexicanas: Xinú Perfumes y Serge. Y, al mismo tiempo, mantiene viva la tradición de tertulias con un programa activo de talleres literarios, encuentros culturales, música en vivo y residencias artísticas.

Este mismo ambiente ha despertado el interés de los visitantes, pues sus espacios les inspiran a tomarse fotografías y a transportarse a otra épooca con tardes de mate y ocio.

La Suite Margarita combina elegancia histórica con comodidades contemporáneas. Foto: Casa Margarita México

¿Cómo son las habitaciones de Casa Margarita?

Las habitaciones de Casa Margarita mantienen el espíritu elegante de la casa original.

La Suite Margarita está equipada con cama king size, walking closet y una atmósfera luminosa cálida que invita a bajar el ritmo.

También ofrece aire acondicionado, TV, frigobar, cafetera, vajilla básica y amenidades de baño que incluyen cepillo de dientes de bambú, shampoo, jabón, entre otras.

Estas son sus tarifas para dos personas:

1 noche: de $11,700 a $12,350

2 noches: de $22,880 a $24,700

3 noches: de $33,450 a $36,100

5 noches: de $54,500 a $58,900

La Suite Artista ofrece espacios amplios, cocina completa y vista a la jacaranda. Foto: Casa Margarita México

La Suite Artista es más amplia y está pensada para estancias largas o incluso para combinar descanso y trabajo. Aquí hay una cama king size, sala, cocina completa y un comedor para 8 personas, además de grandes ventanales con vista al jardín.

Su estilo tiene influencias Mid Century, acentos afrancesados y algunos guiños Space Age. Y ofrece el mismo tipo de amenidades que la suite anterior.

Los costos aproximados son:

1 noche: de $15,300 a $16,150

2 noches: de $29,920 a $32,300

3 noches: de $44,000 a $47,500

5 noches: de $72,160 a $77,900

La reservación de hace directamente en su sitio web https://casamargaritamexico.com/.

Cada rincón del hotel rinde homenaje a la vida de Margarita Quijano. Foto: Casa Margarita México

¿En qué parte de la Roma se encuentra Casa Margarita?

Ya sea para tu próximo viaje o para conocer sus espacios, Casa Margarita se encuentra en Córdoba 87, en la colonia Roma Norte, CDMX. Esto la coloca en una de las zonas más vibrantes de la capital, rodeada de cafés, galerías y espacios culturales.

