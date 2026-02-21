Escuchar jazz bajo techos de mármol, rodeado de vitrales y escalinatas de bronce suena a un plan de película, pero sucederá en pleno Centro Histórico.

Y es que el Palacio Postal de la Ciudad de México será la sede de un concierto nocturno que forma parte del programa Noche de Museos de este mes de febrero.

El Palacio Postal es una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la CDMX. Foto: Pexels

¿Qué habrá en el Palacio Postal en la Noche de Museos?

En la esquina de Eje Central y Calle de Tacuba 1, en el Centro Histórico, el Palacio Postal es una de las grandes joyas arquitectónicas de la capital.

Fue construido en 1902 por el italiano Adamo Boari y el mexicano Gonzalo Garita, e inaugurado en 1907 por órdenes de Porfirio Díaz para modernizar el servicio postal.

Su estilo combina influencias platerescas e isabelinas. Particularmente, en su interior destacan las escalinatas de mármol mexicano, bronces elaborados en Florencia y un reloj alemán reensamblado en México con sistemas hidráulicos y eléctricos, además de frescos con base de oro de 24 quilates realizados por Bartolomé Gallotti.

Este edificio sigue funcionando como oficina postal y alberga objetos históricos. Por eso, fue seleccionado como uno de los recintos para la Noche de los Museos de febrero 2026.

Aquí, la actividad principal será el concierto “Swing, jazz y amor”, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a las 18:00 horas. El músico y artista Juan Carlos Guarneros interpretará distintas del género en un ambiente íntimo.

El “Swing, jazz y amor” será interpretado por el artista Juan Carlos Guarneros. Foto: Pexels

Dsbes considerar que el cupo es limitado. Al igual que los talleres que se imparten en el palacio, el registro no tendrá costo pero el proceso para apartar la asistencia se dará a conocer una semana antes de la actividad.

Y antes del concierto, a las 17:00 horas, se llevará a cabo una visita guiada para la exposición “2da Carta Jamás Enviada”, compuesta por más de 100 cartas bordadas.

En cada pieza podrás leer confesiones, palabras de amor y sentimientos plasmados en hilo, lo que convertirá al recorrido en una experiencia emotiva, perfecta para el mes del amor y la amistad.

Otro dato que debes tener presente es que, durante la Noche de Museos, el horario del Palacio Postal se extenderá para que puedas conocer el resto de sus instalaciones. De manera permanente, exhibe la expo "Cultura Postal" con una sala interactiva.

El Palacio Postal extenderá su horario de visita en la Noche de Museos. Foto: Pexels

¿Dónde se ubica el Palacio Postal?

El Palacio Postal se encuentra en el corazón del Centro Histórico, justo a un costado del Palacio de Bellas Artes y muy cerca de la Torre Latinoamericana. Las estaciones más cercanas de Metro son:

Bellas Artes (Líneas 2 y 8), a aproximadamente 3 minutos caminando.

Allende (Línea 2), a unos 5 minutos a pie.

Este edificio no solo será escenario de cartas y estampillas, sino también de swing y jazz en vivo. Sin duda, será una noche distinta en la Ciudad de México.

