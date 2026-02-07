Ciudad de México recibe una vez más Noches Lúcidas, un evento que va más allá de una fiesta convencional.

En 2026, esta propuesta regresa al corazón del Centro Histórico como parte de la Art Week, consolidándose como uno de los encuentros nocturnos más esperados del año.

Noches Lúcidas fusiona música electrónica, arte visual y arquitectura urbana en una sola experiencia. Foto: Facebook SANTA MARIA

¿Qué es Noches Lúcidas y cómo nació el evento?

Noches Lúcidas surgió en 2018 como una celebración frente al mar en Sayulita, Nayarit, fundada por DJ Santamaría, con la intención de llevar sonidos de house y techno de alta calidad a escenarios poco convencionales.

Lo que comenzó como una “block party” de tres noches se transformó con el tiempo en un movimiento itinerante que ha recorrido distintas ciudades de México y Estados Unidos.

Desde sus primeras ediciones, el evento se caracterizó por una propuesta sonora que combina la energía cruda del underground europeo, especialmente de ciudades como Berlín y Londres, con el estilo melódico y el ambiente místico asociado a destinos como Tulum y la región de Yucatán.

Esta mezcla de culturas musicales dio identidad propia a Noches Lúcidas y atrajo a una comunidad creciente de asistentes.

Esta propuesta ha viajado a lugares como Seattle, San Miguel de Allende, Morelia, Playa Troncones y la propia CDMX.

Noches Lúcidas encontró en la capital mexicana uno de sus escenarios más importantes, integrándose de lleno a la programación de Art Week en los últimos años.

Para su sexta edición en la Ciudad de México, Noches Lúcidas vuelve a Terraza Catedral, uno de los rooftops más emblemáticos del Centro Histórico.

Es una experiencia que mezcla música electrónica, arte visual y vistas privilegiadas del Zócalo.

El skyline de la CDMX se convierte en el escenario principal de esta celebración nocturna durante Art Week. Foto: Facebook SANTA MARIA

¿Cuándo será Noches Lúcidas?

Noches Lúcidas CDMX 2026 se realiza hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a partir de las 14 horas y se extenderá hasta entrada la noche.

Ocupará la Terraza Catedral, en República de Guatemala 4, Centro Histórico, Ciudad de México.

La sede ofrece una vista privilegiada del primer cuadro de la ciudad, lo que se ha convertido en uno de los principales atractivos del evento.

¿Cuánto cuesta Noches Lúcidas?

El acceso se maneja por fases de preventa:

Fase 1: agotada

Fase 2: $150 MXN en preventa en línea

Cover general en puerta: $200 MXN

Para adquirir los boletos es necesario seleccionar la cantidad deseada y completar un registro con datos personales y método de pago, ya sea con tarjeta de crédito o débito.

¿Quiénes estarán en Noches Lúcidas 2026?

Para esta edición en CDMX, Noches Lúcidas contará con una selección de DJs que representan distintas escenas musicales:

Santa María Rivera de Seattle

Bgeezy de Seattle

Alain Hellion de CDMX

Chema y Rich de Morelia

Absentune de Morelia

La curaduría busca mantener el equilibrio entre talento internacional y artistas de la escena electrónica mexicana.

La Terraza Catedral se transforma en pista de baile con vistas al Zócalo durante Noches Lúcidas. Foto: Facebook SANTA MARIA

Noches Lúcidas se ha caracterizado por crear ambientes cuidados tanto en lo sonoro como en lo visual, integrando en algunas ediciones exhibiciones de arte y propuestas audiovisuales que acompañan la música.

Al realizarse durante Art Week, es una buena opción para quienes buscan cerrar un día de exposiciones y recorridos culturales con una experiencia nocturna distinta en el Centro Histórico.

