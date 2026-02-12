El Bosque de Chapultepec se convierte cada 14 de febrero en uno de los escenarios favoritos para celebrar San Valentín sin gastar de más.

Museos, restaurantes, recorridos históricos y actividades al aire libre: este pulmón de la CDMX ofrece opciones para todos los estilos de pareja o para disfrutar con amigos.

Aquí te dejamos 7 planes para el fin de semana de San Valentín (y varios de ellos durante todo el año), con detalles de ubicación, horarios y recomendaciones para organizar tu visita.

Desde picnics románticos hasta recorridos culturales, Chapultepec ofrece opciones para todos los estilos de pareja. Foto: AFP

1. Paseo romántico por el Lago Mayor

Uno de los planes más clásicos y que nunca falla es caminar alrededor del Lago Mayor, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Este espacio es perfecto para una cita tranquila: pueden sentarse en las bancas frente al agua, tomarse fotos con los ahuehuetes de fondo o simplemente recorrer el circuito mientras cae la tarde.

El acceso es completamente gratuito y el bosque abre desde las 05:00 hasta las 18:00 horas.

Si quieren algo más especial, pueden quedarse a ver el atardecer reflejado en el lago.

Este plan no es exclusivo del 14 de febrero, así que también puede repetirse cualquier fin de semana.

2. Paseo Nocturno “Muévete en Bici” edición San Valentín

La edición especial del Paseo Nocturno en Bicicleta dedicada a San Valentín se llevará a cabo hasta el sábado 21 de febrero de 19:00 a 23:00 horas.

Durante esas cuatro horas, varias vialidades principales se cerrarán al tránsito vehicular para permitir el paso de ciclistas, patinadores y peatones.

Y no solo es en bici: también puedes lanzarte en patines o incluso caminar el trayecto completo.

La ruta tendrá una extensión aproximada de 22 kilómetros, atravesando Paseo de la Reforma con vistas al Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico, con cierre en calles iluminadas cercanas al Zócalo.

El evento es gratuito y busca fomentar la movilidad sustentable y la convivencia en el espacio público.

3. Picnic Nocturno en el Jardín Botánico

Si prefieres un plan bajo las estrellas, el Picnic Nocturno en el Jardín Botánico es una opción clásica de San Valentín en Chapultepec.

Se realiza el 14 de febrero de 20:00 a 23:00 horas, con acceso por Paseo de la Reforma, dentro del Jardín Botánico.

El evento es gratuito, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con al menos 2 horas de anticipación. También es importante llevar tu propio tapete.

No se venderán alimentos en el lugar, así que debes llevar tu propia comida. Lo único que no está permitido son bebidas alcohólicas ni el acceso con mascotas.

Es un plan perfecto para armar tu propia canasta y sorprender a tu pareja con algo preparado por ti.

El Paseo Nocturno en Bici llenará de luces y corazones Paseo de la Reforma este mes del amor. Foto: Especial

4. Ruta del Chapulín

Para quienes disfrutan más de la historia y las caminatas culturales, la Ruta del Chapulín es un recorrido guiado que se realiza de miércoles a domingo a las 13:30 horas, con una duración aproximada de hora y media.

El punto de encuentro es el Museo de Sitio y Centro de Visitantes, en la Primera Sección del Bosque.

Aunque actualmente el museo se encuentra cerrado por mantenimiento, las actividades continúan con normalidad.

Durante la caminata se visitan espacios emblemáticos como la Estatua del David, la Fuente de la Templanza, la Tribuna Monumental, el ahuehuete conocido como “El Sargento”, el Audiorama, vestigios del antiguo acueducto, los Baños de Moctezuma y el Obelisco a los Niños Héroes.

5. Visitar el Jardín Botánico (de día)

Si el picnic nocturno no es lo tuyo o simplemente quieres ir con calma, el Jardín Botánico de Chapultepec es una excelente opción para una cita tranquila.

En Paseo de la Reforma 126, frente al Museo Tamayo, en la Primera Sección, este espacio de más de cinco hectáreas alberga más de 300 especies de plantas distribuidas en 22 entornos temáticos.

Encontrarás un orquideario, agaves, cactáceas, plantas de humedal, suculentas y un Jardín de Polinizadores diseñado para atraer mariposas y abejas.

Está abierto de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas; la entrada es gratuita y ofrece visitas guiadas entre 10:00 y 13:00 horas.

Aunque no se permite el acceso con mascotas, es ideal para caminar sin prisas y tomarse fotos entre vegetación y especies emblemáticas como el Ahuehuete de Moctezuma.

Disfruta de esta experiencia en Chapultepec Foto: Jardín Inconcluso

6. Museo de Arte Moderno y exposición nocturna especial

El Museo de Arte Moderno (MAM), ubicado en Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, es otra parada obligada si buscan combinar cultura y paseo.

Abre de martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas (cierra lunes). El acceso general tiene costo, pero los domingos la entrada es gratuita para el público nacional.

Alberga más de 2,600 obras de arte del siglo XX, con piezas de Remedios Varo, Leonora Carrington, Siqueiros y María Izquierdo, además de su Jardín Escultórico al aire libre.

De forma adicional, del 11 de febrero al 25 de abril se presenta la exposición nocturna Rafael Lozano-Hemmer: Jardín inconcluso.

Esta expo transforma el Jardín Escultórico con nueve instalaciones interactivas sensibles al movimiento, la voz y el pulso del público.

Puede visitarse de miércoles a jueves de 19:00 a 23:00 horas y sábados de 19:00 a 00:00 horas.

Esta muestra tiene un costo de $170 y no está incluida en el boleto general del museo.

7. Zoológico de Chapultepec

El Zoológico de Chapultepec, inaugurado en 1924, es uno de los espacios más visitados de la ciudad y su entrada general es gratuita.

Se ubica en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Calzada Chivatito s/n, y abre de martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas (lunes cerrado).

Alberga más de 1,236 ejemplares de 222 especies y está dividido en seis biomas, que van desde pastizales hasta bosque tropical.

Aunque el acceso es libre, el Mariposario y el Herpetario tienen un costo aproximado de $99.

Se recomienda llegar temprano, especialmente los domingos, y considerar que no se permite ingresar con alimentos.

Jardines, museos y espacios naturales hacen de Chapultepec un plan diferente para San Valentín en CDMX. Foto: AFP

Con estas opciones, San Valentín puede convertirse en algo más que una cita tradicional.

Chapultepec ofrece desde arte y naturaleza hasta paseos nocturnos y recorridos históricos, para que armes un plan a tu medida y celebres el amor —o la amistad— de una forma diferente.

