Si el próximo 14 de febrero quieres salir de los planes típicos y sorprender a tu pareja con una idea original, en el Bosque de Chapultepec se llevará a cabo el picnic Pizza & Arte de San Valentín.

De acuerdo con los organizadores Klei Creative Studio CDMX, la actividad ha sido pensada para que las parejas convivan en un área relajada durante una tarde al aire libre.

Chapultepec se llenará de romance con este picnic de San Valentín. Foto: Bosque de Chapultepec

Actividades del picnic de San Valentín en el Bosque de Chapultepec

El Pizza & Arte de San Valentín tiene por objetivo que las parejas compartan un momento especial, lejos del ruido de la ciudad. En este ambiente, el arte y la buena comida son la mejor combinación para celebrar el amor.

La experiencia consiste en un picnic, donde cada pareja contará con un espacio para sentarse cómodamente y pasar varias horas pintando piezas de cerámica o tote bags.

La actividad incluye una pizza recién hecha y bebidas. No importa si no sabes pintar o si no te consideras lo suficientemente creativo, aquí el chiste es convivir y llevarse un recuerdo hecho por tus propias manos.

Importante: esta actividad no es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente como los picnics nocturnos en Chapultepec; sino que es iniciativa del estudio de arte que impartirá la clase.

Pinta cerámica al aire libre mientras disfrutas una tarde especial con tu pareja. Foto: Pexels

¿Cuánto cuesta la entrada al Pizza & Arte de San Valentín y qué incluye?

Aún hay cupo para el Pizza & Arte de San Valentín; el precio del picnic es de $800 por pareja e incluye lo siguiente:

Una pizza completa por pareja.

Dos bebidas a elegir.

Dos piezas para pintar (cerámica o tote bag).

Material artístico: mantel de picnic, pinceles, pinturas acrílicas, lápices y plumones.

¿Cuándo es el picnic de Pizza & Arte de San Valentín en Chapultepec?

El picnic se realiza el sábado 14 y domingo 15 de febrero. Puedes apartar tu entrada con la mitad del precio, directamente en el Instagram de Klei Creative Studio CDMX.

El horario es de 15:00 a 18:00 horas, en la I sección del Bosque de Chapultepec (a un costado del Museo Tamayo).

Un plan creativo, relajado y en contacto con la naturaleza; festeja el Día del Amor y la Amistad con esta propuesta que concentra arte, pizza y en compañía de tu ser amado.

