Mi Derecho, mi Lugar 2026: guía completa para entrar al bachillerato en CDMX y Edomex; requisitos y registro paso a paso

El ingreso al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México da un giro importante este año con el lanzamiento del nuevo sistema de asignación. El programa “Mi derecho, mi lugar” sustituye al tradicional proceso del Comipems, marcando una nueva etapa para miles de estudiantes que buscan continuar su formación educativa.

Arranca el registro para “Mi derecho, mi lugar” 2026

Este martes 17 de marzo inicia oficialmente el registro bachillerato 2026, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anunciada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Estudiantes de tercero de secundaria o que ya la terminaron en la Zona Metropolitana del Valle de México, ¡se acabó el estrés de "a ver dónde me quedo”! Con #MiDerechoMiLugar, su lugar ya lo tienen asegurado en la prepa de su elección.



🚨El registro abre mañana 17 de marzo y… pic.twitter.com/OyDNNfgN5y — Mario Delgado (@mario_delgado) March 17, 2026

Entre las instituciones incluidas en el programa destacan opciones públicas de gran demanda como:

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Colegio de Bachilleres

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección General de Bachillerato

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Instituto de Educación Media Superior

Universidad Autónoma del Estado de México

Estas opciones permiten a los estudiantes elegir entre modalidades con o sin examen, dependiendo de sus intereses.

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¿Quiénes pueden hacer el registro?

El registro a bachillerato está dirigido a:

Estudiantes que cursan tercer grado de secundaria

Personas con secundaria terminada y certificado

Alumnos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Aspirantes que concluyen la secundaria fuera de la zona metropolitana

Arranca el registro para “Mi derecho, mi lugar” 2026. Foto: Especial

Requisitos para el registro bachillerato 2026

Para completar el trámite de Mi derecho, mi lugar registro, únicamente se necesitan:

CURP

Certificado de secundaria (si ya se tiene)

(si ya se tiene) Clave del centro de trabajo (CCT)

Correo electrónico activo

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Modalidades de ingreso al bachillerato

El nuevo sistema ofrece tres alternativas dentro del proceso de asignación bachillerato:

Modalidad 1: Acceso sin examen

Permite elegir entre 5 y 10 opciones educativas con ingreso directo.

Modalidad 2: Acceso con examen

Se pueden seleccionar hasta 5 opciones del Instituto Politécnico Nacional y 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Modalidad 3: Mixta

Combina opciones con y sin examen en una sola solicitud.

Mi Derecho, mi Lugar 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Dónde hacer el registro?

El trámite del registro en línea bachillerato se realiza exclusivamente en la plataforma oficial:www.miderechomilugar.gob.mx, donde los aspirantes deberán seleccionar su modalidad y opciones educativas.

El periodo estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril de 2026, por lo que es importante completar el proceso dentro de esas fechas.

Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso

Antes de iniciar el registro, es obligatorio contar con la Llave MX, necesaria para acceder al sistema. Para obtenerla es necesario:

Ingresar a www.llave.gob.mx Seleccionar “Crear cuenta” Capturar la CURP Verificar datos personales Añadir código postal y colonia Registrar teléfono y correo electrónico Crear contraseña segura Aceptar términos y finalizar

Una vez lista, esta cuenta permitirá completar el registro bachillerato 2026 y dar seguimiento a todo el proceso.

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