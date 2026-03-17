Mi Derecho, mi Lugar 2026: guía completa para entrar al bachillerato en CDMX y Edomex; requisitos y registro paso a paso

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El ingreso al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México da un giro importante este año con el lanzamiento del nuevo sistema de asignación. El programa “Mi derecho, mi lugar” sustituye al tradicional proceso del Comipems, marcando una nueva etapa para miles de estudiantes que buscan continuar su formación educativa.
Arranca el registro para “Mi derecho, mi lugar” 2026
Este martes 17 de marzo inicia oficialmente el registro bachillerato 2026, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anunciada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
Entre las instituciones incluidas en el programa destacan opciones públicas de gran demanda como:
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Instituto Politécnico Nacional
- Colegio de Bachilleres
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
- Dirección General de Bachillerato
- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
- Instituto de Educación Media Superior
- Universidad Autónoma del Estado de México
Estas opciones permiten a los estudiantes elegir entre modalidades con o sin examen, dependiendo de sus intereses.
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¿Quiénes pueden hacer el registro?
El registro a bachillerato está dirigido a:
- Estudiantes que cursan tercer grado de secundaria
- Personas con secundaria terminada y certificado
- Alumnos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
- Aspirantes que concluyen la secundaria fuera de la zona metropolitana
Requisitos para el registro bachillerato 2026
Para completar el trámite de Mi derecho, mi lugar registro, únicamente se necesitan:
- CURP
- Certificado de secundaria (si ya se tiene)
- Clave del centro de trabajo (CCT)
- Correo electrónico activo
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Modalidades de ingreso al bachillerato
El nuevo sistema ofrece tres alternativas dentro del proceso de asignación bachillerato:
Modalidad 1: Acceso sin examen
Permite elegir entre 5 y 10 opciones educativas con ingreso directo.
Modalidad 2: Acceso con examen
Se pueden seleccionar hasta 5 opciones del Instituto Politécnico Nacional y 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Modalidad 3: Mixta
Combina opciones con y sin examen en una sola solicitud.
¿Dónde hacer el registro?
El trámite del registro en línea bachillerato se realiza exclusivamente en la plataforma oficial:www.miderechomilugar.gob.mx, donde los aspirantes deberán seleccionar su modalidad y opciones educativas.
El periodo estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril de 2026, por lo que es importante completar el proceso dentro de esas fechas.
Cómo crear tu cuenta Llave MX paso a paso
Antes de iniciar el registro, es obligatorio contar con la Llave MX, necesaria para acceder al sistema. Para obtenerla es necesario:
- Ingresar a www.llave.gob.mx
- Seleccionar “Crear cuenta”
- Capturar la CURP
- Verificar datos personales
- Añadir código postal y colonia
- Registrar teléfono y correo electrónico
- Crear contraseña segura
- Aceptar términos y finalizar
Una vez lista, esta cuenta permitirá completar el registro bachillerato 2026 y dar seguimiento a todo el proceso.
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