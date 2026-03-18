¿Ratatouille eres tú? Captan a enorme rata en vagón del metro de la CDMX; higiene preocupa a usuarios

Viajar en el Metro CDMX suele estar lleno de historias curiosas, pero en esta ocasión la sorpresa fue mayor: una rata apareció dentro de un vagón, generando pánico, incomodidad y hasta risas entre los usuarios.

El inusual momento fue captado en video y difundido a través de TikTok y X (antes Twitter) por la cuenta @MetroviralMX. En las imágenes se observa al roedor corriendo entre los pies de los pasajeros, quienes reaccionaron de inmediato intentando evitar cualquier contacto.

Algunos usuarios optaron por subir los pies a los asientos vacíos, mientras otros decidieron cambiarse de lugar. Sin embargo, la tensión aumentó cuando la rata comenzó a trepar por una de las estructuras del vagón, convirtiendo el momento en una escena tan incómoda como inesperada dentro del transporte público.

#ULTIMAHORA



𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀: 𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 🇲🇽 @MetroCDMX 🐀🐀



La presencia de fauna nociva de este tamaño en #MetroCDMX no es solo un espectáculo desagradable, es un… pic.twitter.com/0UEWZdwJzz — Fan MetroViral (@MetroViralMx) March 17, 2026

¿Dónde ocurrió el incidente?

Aunque en el video no se especifica la ubicación exacta, varias versiones en redes sociales señalan que el hecho habría ocurrido en la Línea 9, que recorre de Tacubaya a Pantitlán, una de las rutas con mayor afluencia del Metro CDMX.

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Usuarios reaccionan a video de rata en metro CDMX

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de horas, generando un debate. Por un lado, hubo usuarios que manifestaron su preocupación por las condiciones de higiene en el Metro CDMX y los posibles riesgos a la salud.

No obstante, también surgieron opiniones que atribuyen la problemática a la falta de cultura cívica de algunos pasajeros, pues señalaron que prácticas como tirar basura o consumir alimentos dentro de las instalaciones pueden propiciar la presencia de fauna nociva.

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Asimismo, algunos dejaron comentarios como:

"No salió de la nada, hay muchos indigentes que suben un buen de bolsas negras y huelen mal, y de ahí es de dónde proviene está fauna. Siempre echando la culpa al personal del metro."

"Ah, pero qué tal @AdrianRubalcava sale a presumir lo que dizque hace todos los días para beneficio de los usuarios."

"Antes solo andaban en las vías ahora ya andan adentro."

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