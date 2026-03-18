La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, lo que ocasionó que este martes, las personas tuvieran que caminar sobre Calzada de Tlalpan.

Esta es la segunda estación que por obras de rehabilitación de cara al Mundial de Futbol deja de operar, ya que se suma a la de Auditorio de la Línea 7.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observaron largas filas de gente caminando por Tlalpan. Principalmente, aquellos que buscaron llegar a la estación San Antonio Abad, ya que tuvieron que bajar en Chabacano o Pino Suárez para continuar con dirección hacia Cuatro Caminos o Tasqueña. Igualmente aquellos que ya se encontraban en San Antonio Abad y deseaban tomar el Metro, realizaron una caminata de entre 10 a 15 minutos.

En diciembre pasado cerró la estación Auditorio por obras de rehabilitación de cara al Mundial.

Ayer, algunos usuarios se mostraron sorprendidos por el cierre de San Antonio Abad, pues aseguraron que no conocían del anuncio. Mientras que otros mostraron molestia por “un cierre más”.

No faltó quien tomó una fotografía al anuncio del Metro de que a partir del 17 de marzo hasta nuevo aviso, no abrirá al público. Por ser una única estación que está cerrada de manera permanente, no hay servicio de RTP, hasta la noche cuando se efectúa el cierre de Xola a Pino Suárez.

Al tratarse de una estación la que estará cerrada, no hay servicio de RTP y la gente debe caminar sobre Calzada de Tlalpan. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Karla llegó a la estación San Antonio Abad y se mostró sorprendida, incluso remarcó que no tenía conocimiento. “Desconozco el motivo, sólo sé que es otro cierre más, que ya se hizo costumbre el Metro hacer sin avisar”.

Pedro es otro usuario que decidió caminar hacia Pino Suárez para abordar el convoy, pues señaló que no tomaría un camión para sortear el tramo de una estación y gastar doble.

“Conviene más caminar aunque vaya tarde. No voy a gastar en camión por una estación y luego pagar otra vez la entrada al Metro. Me parece que esto ya se hizo frecuente, sus arreglos y el desgaste que ocasiona a los que ocupamos el Metro. Primero fue la Línea 1 y ahora la 2, ojalá la dejen bien”, comentó.

Hubo pasajeros que mostraron que están a favor de las obras de mejora y dar mantenimiento: “Si van a mejorar la corrida de los trenes y que no haya problemas durante la lluvia, porque se detiene muy seguido. No veo problema, también creo que darle una mano a las estaciones es correcto”, sostuvo Javier.

El Metro precisó que el resto de las 23 estaciones de la Línea 2 (Tasqueña a Cuatro Caminos) estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que se aplican en su rehabilitación.

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