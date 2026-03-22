Naucalpan, Méx.- Las obras de rehabilitación integral del Periférico Norte registran un avance del 75%, informó el Gobierno del Estado de México.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

De acuerdo con el reporte, la intervención contempla 108 kilómetros, de los cuales 81 ya fueron atendidos, en el tramo que va de los límites con la Ciudad de México a la autopista México–Querétaro. Por lo que comenzará la construcción de su etapa final.

Los trabajos se desarrollan en cuatro frentes de trabajo simultáneos, con maquinaria de alta precisión y la participación de cerca de dos mil personas, entre empleos directos e indirectos, enfocadas en la renovación de carriles centrales y laterales.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

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La rehabilitación impacta de forma directa a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, dio a conocer que “tiene más de 2.5 décadas que no se le da este mantenimiento” a esta vialidad.

Israel Castañón Murillo, director de Infraestructura Carretera, señaló que la nueva superficie de rodamiento reducirá los tiempos de traslado entre 15 y 20 minutos, una vez concluidos los trabajos principales.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

El Periférico Norte forma parte del Anillo Periférico, proyecto concebido en 1925 por el arquitecto Carlos Contreras para ordenar el crecimiento urbano. La obra inició en la década de 1950 y el circuito completo se inauguró en 1961, indican datos del Gobierno del Estado de México.

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