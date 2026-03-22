Más Información

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Mujeres, las más afectadas por crisis de agua

Mujeres, las más afectadas por crisis de agua

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Naucalpan, Méx.- Las registran un avance del 75%, informó el Gobierno del Estado de México.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial
Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

De acuerdo con el reporte, la intervención contempla 108 kilómetros, de los cuales 81 ya fueron atendidos, en el tramo que va de los límites con la a la autopista México–Querétaro. Por lo que comenzará la construcción de su etapa final.

Los trabajos se desarrollan en cuatro frentes de trabajo simultáneos, con maquinaria de alta precisión y la participación de cerca de dos mil personas, entre empleos directos e indirectos, enfocadas en la renovación de carriles centrales y laterales.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial
Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

Lee también

La rehabilitación impacta de forma directa a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, dio a conocer que “tiene más de 2.5 décadas que no se le da este mantenimiento” a esta vialidad.

Israel Castañón Murillo, director de Infraestructura Carretera, señaló que la nueva superficie de rodamiento reducirá los tiempos de traslado entre 15 y 20 minutos, una vez concluidos los trabajos principales.

Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial
Rehabilitación del Periférico Norte. Foto: especial

El Periférico Norte forma parte del , proyecto concebido en 1925 por el arquitecto Carlos Contreras para ordenar el crecimiento urbano. La obra inició en la década de 1950 y el circuito completo se inauguró en 1961, indican datos del Gobierno del Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]