La mañana de este sábado, una pareja que viajaba en motocicleta aparentemente fue embestida por un automóvil al circular sobre el Circuito Interior, a la altura del centro comercial Mítikah; la mujer murió en el lugar mientras que el varón fue llevado a un hospital.

De acuerdo a los primeros reportes, un automovilista impactó a la pareja en moto cuando tomaban la salida a carriles laterales del Circuito Interior, a la altura de la calle San Felipe, en la colonia Xoco.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, certificaron que la mujer no contaba con signos vitales, mientras que el conductor fue trasladado a un hospital.

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) acordonaron la zona para resguardar el cuerpo y la motocicleta.

Debido al cierre de la salida de carriles centrales a laterales, se registraron afectaciones viales frente al complejo comercial Mítikah.

Tras la labores de los servicios periciales, el cuerpo de la víctima fue retirado del lugar.

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afcl