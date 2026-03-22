Registro de líneas telefónicas: ¿cuándo es la fecha límite para dar de alta tu celular?; consulta aquí

La entrada en vigor del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, el pasado 9 de enero, está representando una importante etapa de transformación para el sector de las telecomunicaciones del país.

Esta nueva regulación, aprobada por el gobierno federal, busca combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico, al vincular cada número celular en uso a una identidad oficial.

Estos nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, fueron aprobados e impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y aplican para servicios celulares de prepago, así como para planes de renta.

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A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

¿Cuándo es la fecha límite para dar de alta tu número celular?

De acuerdo con las autoridades, la fecha límite para realizar este trámite es el 30 de junio de 2026. El incumplimiento de esta normativa derivará en la suspensión temporal de la línea telefónica de la persona, la cual podrá ser reactivada una vez que se realice el registro correspondiente.

Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

Esta suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales de cada individuo, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido —solo si aplica—.

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Para poder realizar el registro debes acudir a una sucursal de tu compañía telefónica o hacerlo desde el portal web oficial de la empresa. Foto: Freepik

¿Qué se necesita para realizar el registro de mi línea telefónica?

Para poder realizar este registro únicamente se necesita:

CURP

Identificación oficial vigente

Que la línea telefónica que se desea dar de alta esté activa

El trámite puede hacerse acudiendo físicamente a una sucursal de la compañía telefónica con la que se tiene el servicio —Telcel, Movistar, AT&T, Bait, entre otras—, o desde el portal digital para el registro de cada empresa.

Para garantizar la seguridad al momento de realizar el registro digital el gobierno federal y la CRT han habilitado el siguiente portal: https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, donde se puede encontrar todas las compañías de servicios celulares en México, para acceder a sus sitios oficiales.

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