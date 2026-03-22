Ring Royale: Alejandro Macías advierte riesgos tras pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo; “mala idea hacer box en la tercera edad”

El internista, infectólogo y divulgador mexicano Alejandro Macías, conocido en redes como "Dr. Macías", se pronunció respecto a la viral pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el cuadrilátero de Ring Royale —un evento organizado por Poncho De Nigris—, el pasado domingo 15 de marzo.

El enfrentamiento, que en sus primeros segundos parecía prometedor y duradero —con el "Cazafantasmas" atacando en todo momento y logrando derribar a Adame en dos ocasiones—, tuvo un final más rápido de lo anticipado, luego de que el actor lanzara un impresionante nocaut, que dejó a Trejo sin respuesta, dándole la victoria.

Este encuentro generó furor entre el público y en redes sociales, pues tras años de alimentar su enemistad con declaraciones públicas, retos y polémicas, millones de personas en México esperaban con ansias la pelea entre Adame y Trejo en la Arena Monterrey.

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Alfredo Adame y Carlos Trejo se subieron al cuadrilátero de Ring Royale el pasado 15 de marzo. Foto: Redes sociales

Alejandro Macías advierte los riesgos de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

El personaje de internet, conocido por divulgar y explicar temas médicos en su canal de YouTube, así como sus perfiles en Instagram y X, publicó un video explicativo de los riesgos que podrían correr tanto Alfredo Adame como Carlos Trejo, tras su encuentro en el ring.

El doctor señaló los peligros de un traumatismo craneoencefálico, derivados del nocaut que recibió Trejo, destacando que, por lo visto en el evento, el "Cazafantasmas" padeció esta condición en un grado leve. Sin embargo, agregó que aunque no haya parecido un impacto tan severo, puede haber consecuencias a largo y mediano plazo, las cuales se vuelven más severas y peligrosas en personas de más de 60 años.

"Los traumatismos en la cabeza siempre son de peligro, pero es extremo después de los 60 años, pues las consecuencias pueden ser graves a plazo mediano y largo. Es mala idea hacer peleas de box en la tercera edad", escribió el Dr. Macías en su publicación.

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Nocaut a Carlos Trejo durante su pelea con Alfredo Adame en Ring Royale. Fotos: Captura de pantalla

Continuó explicando que las hemorragias dentro de la cabeza —ya sea epidural, subdural, intracerebral, etc.— a veces no se notan inicialmente y se desarrollan con el paso de los días, de los meses o hasta de los años, tras un traumatismo craneoencefálico.

Finalizó su publicación con una recomendación para ambos personajes, pues, luego de que se han esparcido rumores de una "revancha" entre Adame y Trejo, el Dr. Macías comenta: "Yo les sugeriría, si ya quedaron en paz, si después se dieron un abrazo, se dieron un beso de hermanos, encarecidamente no lo repitan. Su vida vale mucho más que cualquier cosa que les puedan ofrecer".

LECCIONES DE LA PELEA ADAME VS TREJO 🥊 | TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 🤕🧠



Los traumatismos en la cabeza siempre son de peligro⚠️, pero es extremo después de los 60 años, pues las consecuencias pueden ser graves a plazo mediano y largo. Es mala idea hacer peleas de box en la… pic.twitter.com/799RVC5sxw — Alejandro Macias (@doctormacias) March 22, 2026

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