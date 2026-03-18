Carlos Trejo lanza dardo a Poncho de Nigris tras perder contra Adame en Ring Royale; “estás bien pende…”

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El pasado domingo 15 de marzo, el actor y el autor del libro “Cañitas”, Carlos Trejo, se enfrentaron en el cuadrilátero durante la primera edición del Ring Royale 2026, organizado por Poncho de Nigris.

El evento, realizado en la Arena Monterrey, dejó como resultado la derrota del llamado “Cazafantasmas”, quien fue noqueado por el “Golden Boy” tras recibir un golpe que lo mandó a la lona. Ante ello, el réferi inició el conteo y, al no poder levantarse, se decretó la victoria para Adame.

El pasado domingo 15 de marzo, Alfredo Adame y Carlos Trejo, se enfrentaron en el cuadrilátero del Ring Royale 2026. Fotos: Captura de pantalla
El pasado domingo 15 de marzo, Alfredo Adame y Carlos Trejo, se enfrentaron en el cuadrilátero del Ring Royale 2026. Fotos: Captura de pantalla

Tras el combate, ambos sorprendieron al público al dejar atrás momentáneamente su rivalidad, abrazándose e incluso dándose un beso en el ring, momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Carlos Trejo acusa golpe ilegal tras perder contra Alfredo Adame

Aunque posteriormente, a través de sus redes sociales, Trejo aseguró que terminó en paz con Adame, recientemente en entrevistas con medios expresó su inconformidad con el resultado, al señalar que el golpe que definió la pelea fue ilegal y no fue sancionado.

No le pueden dar el gane a alguien que hizo mal. Fue un golpe prohibido, el cual está prohibido en una pelea de box”, declaró.

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Asimismo, afirmó que manifestó su desacuerdo a de Nigris, pero éste le pidió dejar las cosas así.

Si dice Poncho ‘déjalo así’, pues déjalo así… estás bien pendej*, porque fue un golpe prohibido. Le entregaste un cinturón a alguien que no ganó”, lanzó.

Además dejó claro que no le interesa el cinturón ni la opinión del público, pero insistió en que las imágenes evidencian la ilegalidad del golpe.

Finalmente, al ser cuestionado sobre quienes aseguran que sus propios golpes tampoco fueron legales, respondió que estos sí correspondían a técnicas válidas del boxeo.

Perdóname, pero fue un upper y está perfectamente claro. Entiendo que hay mucha gente que no sabe de este deporte […] Pude haberme ido más allá del golpe donde lo tumbé, pero no era así”, puntualizó.

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akv

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