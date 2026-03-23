Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando el sonido de las balas rompió el silencio en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, en la alcaldía Tlalpan. Afuera del bar "Terraza Paraíso", un joven de 22 años fue asesinado a tiros luego de ser presuntamente sacado a la fuerza del lugar.

Testigos refieren que la agresión comenzó dentro del establecimiento y se extendió hacia el exterior, hasta el estacionamiento. Ahí, la víctima fue alcanzada por varios disparos; su cuerpo presentaba además huellas de haber sido arrastrado.

Policías capitalinos llegaron tras el reporte de detonaciones en el cruce de Calzada Acoxpa y División del Norte. Al ubicar al joven tendido en el suelo, solicitaron apoyo médico, pero los paramédicos únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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La balacera no terminó ahí. Cuatro hombres más resultaron lesionados en medio del ataque y fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales, mientras el lugar quedaba bajo resguardo policial.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajaron en la escena, donde quedaron esparcidos varios casquillos. La autoridad ya revisa cámaras de seguridad y recaba testimonios para reconstruir lo ocurrido.

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Hasta ahora, no hay detenidos. Los agresores huyeron tras el ataque, dejando tras de sí una escena marcada por la violencia y una nueva víctima mortal en la capital.

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