Coacalco.- La explosión por acumulación de gas en la colonia La Magdalena Huizachitla dejó como saldo ocho personas lesionadas, quienes sugieren quemaduras de primero y segundo grado.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Coacalco, Alí Morales, informó que todo ocurrió por un tanque de gas que explotó alrededor de las 8:30 de la mañana.

De las personas lesionadas, precisó que fueron trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 98; y dos de ellos se reportan con estado de salud delicado.

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La onda expansiva alcanzó a otras cinco viviendas localizadas en la calle Monterrey, así como a tres vehículos que fueron impactados por restos de bardas que reventaron por la explosión.

Personal de protección civil y bomberos del gobierno municipal realizaron la remoción de escombros a fin de descartar que alguna persona hubiera quedado lesionada por estos hechos.

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afcl