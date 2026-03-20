Más Información
Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte
Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial
VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca
Coacalco.- La explosión por acumulación de gas en la colonia La Magdalena Huizachitla dejó como saldo ocho personas lesionadas, quienes sugieren quemaduras de primero y segundo grado.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Coacalco, Alí Morales, informó que todo ocurrió por un tanque de gas que explotó alrededor de las 8:30 de la mañana.
De las personas lesionadas, precisó que fueron trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 98; y dos de ellos se reportan con estado de salud delicado.
Lee también Riña durante desalojo en Centro Histórico deriva en bloqueo de Eje Central; no se reportan personas detenidas ni lesionadas
La onda expansiva alcanzó a otras cinco viviendas localizadas en la calle Monterrey, así como a tres vehículos que fueron impactados por restos de bardas que reventaron por la explosión.
Personal de protección civil y bomberos del gobierno municipal realizaron la remoción de escombros a fin de descartar que alguna persona hubiera quedado lesionada por estos hechos.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]