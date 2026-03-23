El cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue localizado al interior de un inmueble ubicado en la calle Diamante, en la colonia Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se dio luego de que vecinos de la zona alertaran a los servicios de emergencia por olores fétidos provenientes de una vivienda. Tras el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al sector Tepeyac, acudieron al sitio junto con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia encontraron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición, por lo que el área fue acordonada y se notificó a las autoridades ministeriales.

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Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer las causas de la muerte. Posteriormente, el cuerpo fue retirado del inmueble y trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido confirmada y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si se trató de una muerte natural o si existen elementos que apunten a la posible comisión de un delito.

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