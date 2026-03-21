Más Información

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas

SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas

Cientos de turistas nacionales y extranjeros reciben la primavera en Teotihuacán; van a cargarse de energía, dicen

Cientos de turistas nacionales y extranjeros reciben la primavera en Teotihuacán; van a cargarse de energía, dicen

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Dos mujeres que habitaban un departamento en un conjunto habitacional de la fueron encontradas sin vida, al parecer por intoxicación por una fuga de gas.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos reportaron el olor a gas a las autoridades, por lo que elementos de cuerpos de emergencia se trasladaron a la Unidad Habitacional Santa Fe IMSS.

Lee también

En el lugar encontraron a las dos mujeres, quienes fueron atendidas por paramédicos, sin embargo ya no contaban con signos vitales.

Bomberos de la Ciudad de México que atendieron el reporte confirmaron la alta concentración de gas en el inmueble.

El departamento quedó bajo resguardo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en espera de personal de Servicios Periciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]