Dos mujeres que habitaban un departamento en un conjunto habitacional de la alcaldía Álvaro Obregón fueron encontradas sin vida, al parecer por intoxicación por una fuga de gas.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos reportaron el olor a gas a las autoridades, por lo que elementos de cuerpos de emergencia se trasladaron a la Unidad Habitacional Santa Fe IMSS.

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En el lugar encontraron a las dos mujeres, quienes fueron atendidas por paramédicos, sin embargo ya no contaban con signos vitales.

Bomberos de la Ciudad de México que atendieron el reporte confirmaron la alta concentración de gas en el inmueble.

El departamento quedó bajo resguardo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en espera de personal de Servicios Periciales.

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afcl