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Una mujer de 63 años fue asesinada a balazos en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras un ataque directo perpetrado por dos sujetos que huyeron del lugar.
Los hechos ocurrieron sobre la calle San Marcos, donde la víctima se encontraba junto a otra mujer, de 73 años, en la entrada de un estacionamiento público mientras recogían su vehículo.
De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres se aproximaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ambas mujeres. La mujer de 63 años perdió la vida en el sitio a consecuencia de las heridas de bala.
En tanto, la segunda víctima resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.
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Tras la agresión, los responsables escaparon, presuntamente a bordo de una motocicleta, lo que apunta a un ataque directo.
Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras personal ministerial llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los agresores y la motocicleta en la que huyeron, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.
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