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Un a tiros la tarde de este viernes en calles de la , en la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser blanco de un ataque directo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de la calle Granada y la avenida Del Trabajo, donde vecinos alertaron sobre . Al llegar al sitio, elementos de seguridad encontraron al joven gravemente herido.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

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Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. (Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL)
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Testimonios recabados en la zona señalan que los responsables habrían escapado a bordo de una motocicleta, tras perpetrar el ataque.

La zona fue acordonada por policías mientras personal de la Fiscalía capitalina realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, autoridades revisan cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar a los agresores y reconstruir la ruta de escape.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio del menor.

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cr

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