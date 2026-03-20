Un menor de edad fue asesinado a tiros la tarde de este viernes en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser blanco de un ataque directo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el cruce de la calle Granada y la avenida Del Trabajo, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, elementos de seguridad encontraron al joven gravemente herido.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

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Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. (Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL)

Testimonios recabados en la zona señalan que los responsables habrían escapado a bordo de una motocicleta, tras perpetrar el ataque.

La zona fue acordonada por policías mientras personal de la Fiscalía capitalina realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, autoridades revisan cámaras de videovigilancia cercanas para tratar de identificar a los agresores y reconstruir la ruta de escape.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio del menor.

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