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Un juez de control vinculó a proceso a Víctor “N” por su probable participación en el , de una agencia ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, hechos registrados en junio de 2025.

De acuerdo con la el imputado y un grupo de personas armadas ingresaron a una agencia en la colonia Nueva Vallejo, donde golpearon al vigilante y robaron siete autos con un alto valor comercial.

Mediante entrevistas y la revisión de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Víctor.

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El sospechoso fue localizado en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado por policías de investigación de la FGJ, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el pasado 10 de marzo.

Durante la audiencia inicial, el juez encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Víctor por el delito de robo calificado.

También fijó la medida cautelar de prisión preventiva así como un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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