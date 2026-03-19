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detuvieron a un sujeto por su probable participación en el robo de varias piezas de arte de un domicilio en la , valuadas en medio millón de pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que policías que patrullaban en calles de la recibieron la alerta vía radio por el robo a una casa en la calle Nayarit y su esquina con Jalapa.

Los elementos de la Policía Auxiliar se movilizaron al domicilio, de donde vieron salir a varios sujetos, quienes huyeron en diferentes direcciones, logrando detener a uno de los sospechosos cuando intentó subir a un coche.

En el vehículo encontraron cuadros, esculturas y otras piezas de arte con un valor de medio millón de pesos. Fotos: Especiales
En el vehículo encontraron cuadros, esculturas y otras piezas de arte con un valor de medio millón de pesos. Fotos: Especiales

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Tras una revisión al vehículo de color amarillo, encontraron varios cuadros, esculturas y otras piezas de arte, las cuales tienen un valor de medio millón de pesos.

El detenido, de 44 años de edad, fue presentado ante un representante del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

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vr/cr

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