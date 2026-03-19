Más Información

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

Mujer muere al caer de edificio en Reforma; testigos escucharon una discusión

Mujer muere al caer de edificio en Reforma; testigos escucharon una discusión

Elecciones 2027: PRI, Verde y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

Elecciones 2027: PRI, Verde y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

El ya se encuentra en operación, tras el cierre de la línea que se vio afectada en su catenaria por el contra el muro de contención.

Tras cuatro horas de suspensión, el Servicio de Transportes Eléctrico informó que se reanudó la operación del tramo de Xochimilco a Las Torres con servicio de tren y de Las Torres a Tasqueña con servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros, ya que esta última línea está en proceso de rehabilitación.

El sistema apuntó que el hecho de tránsito se registró esta mañana en el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco.

Lee también

La catenaria de conexión con los trenes para su operación tuvo un corte a la altura del bajo puente del , por lo que el servicio de trenes se suspendió.

Para el traslado de personas usuarias de la línea, se ofreció servicio emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), trolebuses y autobuses de servicio de transporte concesionado de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos.

Indicó que personal de servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Transportes Eléctricos trabajaron en la zona del incidente para retirar el vehículo, realizar la limpieza del sitio y la reconexión del cable alimentador de energía.

Además, una vez concluidos los trabajos y realizadas las pruebas correspondientes, el servicio fue restablecido en su totalidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]