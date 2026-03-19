El Tren Ligero ya se encuentra en operación, tras el cierre de la línea que se vio afectada en su catenaria por el choque de un vehículo contra el muro de contención.

Tras cuatro horas de suspensión, el Servicio de Transportes Eléctrico informó que se reanudó la operación del tramo de Xochimilco a Las Torres con servicio de tren y de Las Torres a Tasqueña con servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros, ya que esta última línea está en proceso de rehabilitación.

El sistema apuntó que el hecho de tránsito se registró esta mañana en el cruce de Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco.

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La catenaria de conexión con los trenes para su operación tuvo un corte a la altura del bajo puente del Estadio Azteca, por lo que el servicio de trenes se suspendió.

Para el traslado de personas usuarias de la línea, se ofreció servicio emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), trolebuses y autobuses de servicio de transporte concesionado de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos.

Indicó que personal de servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Transportes Eléctricos trabajaron en la zona del incidente para retirar el vehículo, realizar la limpieza del sitio y la reconexión del cable alimentador de energía.

Además, una vez concluidos los trabajos y realizadas las pruebas correspondientes, el servicio fue restablecido en su totalidad.

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