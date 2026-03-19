El maestro de un colegio particular fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalado de grabar a sus alumnas con su teléfono celular, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la SSC, la captura se realizó a solicitud del representante legal de la escuela de educación media superior ubicada en las calles Mier y Pesado, de la colonia Del Valle Norte.

Los policías se trasladaron hasta el plantel, donde detuvieron al docente.

Más tarde, los oficiales llevaron al hombre de 52 años de edad ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

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