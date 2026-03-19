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Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido por policías capitalinos en calles de la , en posesión de varias dosis de droga, y quien estaría relacionado con el préstamo de dinero en efectivo en la modalidad de "gota a gota".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo observaron al sujeto cuando manipulaba bolsas con aparente marihuana en el cruce de las calles 5 de Mayo y Lucas Alamán, en la colonia Obrera.

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Los oficiales se acercaron al sospechoso y mediante una revisión le hallaron 93 bolsas con marihuana.

El sujeto de 31 años de edad fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La SSC informó que el detenido presuntamente forma parte de un grupo de prestamistas que cobra intereses excesivos a sus víctimas y en ocasiones son despojados de sus pertenencias para cubrir las deudas.

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