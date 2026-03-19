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Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido por policías capitalinos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de varias dosis de droga, y quien estaría relacionado con el préstamo de dinero en efectivo en la modalidad de "gota a gota".
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo observaron al sujeto cuando manipulaba bolsas con aparente marihuana en el cruce de las calles 5 de Mayo y Lucas Alamán, en la colonia Obrera.
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Los oficiales se acercaron al sospechoso y mediante una revisión le hallaron 93 bolsas con marihuana.
El sujeto de 31 años de edad fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
La SSC informó que el detenido presuntamente forma parte de un grupo de prestamistas que cobra intereses excesivos a sus víctimas y en ocasiones son despojados de sus pertenencias para cubrir las deudas.
LL
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