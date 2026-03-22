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Se registró una aglomeración de aficionados en accesos del esta noche, antes del encuentro , a causa de que un grupo de personas intentó entrar con boletos falsos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que dicho aglutinamiento se registró en los accesos A y B, y, debido a la falsificación de las entradas de algunos asistentes, el ingreso se tornó más lento.

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"Personal encargado de la seguridad del recinto detectó irregularidades en el boletaje, incluyendo a un grupo numeroso de personas que intentó ingresar con boletos apócrifos, lo que generó un acceso más lento de los aficionados e inconformidad", aseguró la SSC a través de un comunicado.

Por lo anterior, policías hicieron una valla de contención con el fin de reforzar a la organización de los asistentes y dar mayor afluencia en las entradas.

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dft

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