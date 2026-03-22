Se registró una aglomeración de aficionados en accesos del Estadio Olímpico Universitario esta noche, antes del encuentro América contra Pumas, a causa de que un grupo de personas intentó entrar con boletos falsos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que dicho aglutinamiento se registró en los accesos A y B, y, debido a la falsificación de las entradas de algunos asistentes, el ingreso se tornó más lento.

Lee también Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

"Personal encargado de la seguridad del recinto detectó irregularidades en el boletaje, incluyendo a un grupo numeroso de personas que intentó ingresar con boletos apócrifos, lo que generó un acceso más lento de los aficionados e inconformidad", aseguró la SSC a través de un comunicado.

Por lo anterior, policías hicieron una valla de contención con el fin de reforzar a la organización de los asistentes y dar mayor afluencia en las entradas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft