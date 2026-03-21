Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Los Pumas y el América protagonizan, esta noche, una nueva edición del Clásico Capitalino sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El conjunto auriazul se enfrenta al azulcrema en un duelo trasncendental para ambos, por el significado que tiene esta rivalidad.

La escuadra de Efraín Juárez recibe al de André Jardine en CU, con el objetivo de ganar los tres puntos y, su puesto, el orgullo de la Ciudad de México.

Para ambas instituciones, este partido es imperdible, al tratarse de uno de los más importantes que tienen en su calendario.

Además, los dos tratarán de quedarse con la victoria para seguir firmes en la lucha por los puestos de la Liguilla.

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De momento, los Pumas marchan en la quinta posición de la tabla general, con 20 puntos, gracias a cinco victorias y cinco empates.

El equipo de Efraín Juárez cuenta con la tercera mejor ofensiva, con 20 goles a favor y con la cuarta mejor defensiva, con apenas 12 recibidos.

Por su parte, el América marcha en el octavo lugar, con 17 unidades, producto de cinco triunfos y dos empates.

Mientras que tiene la tercera mejor defensiva, ya que solamente ha recibido 10 a lo largo de las primeras 11 jornadas.

La diferecia de puntos no es abismal, por lo que ambos conjuntos tienen la necesidad de seguir sumando para mantenerse en la pelea por estar la Fiesta Grande.

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Cabe resaltar que, en su último antecedente, los Pumas fueron goleados (4-1) por el América en el estadio Ciudad de los Deportes.

En aquel partido, Efraín Juárez fue expulsado por insultar al árbitro central, César Arturo Ramos Palazuelos, quien volverá a estar dirigiendo el juego de este noche.

Los del Pedregal tienen la obligación de demostrar que, en casa, de nueva cuenta se han hecho fuertes, sobre todo, porque no han obtenido los mejores resultados contra las Águilas en los recientes torneos.

De sus últimos cinco encuentros como local, los Pumas sólo tienen una victoria sobre los de Coapa, con saldo de dos derrotas y dos empates.

Esta noche, en CU, el orgullo está en juego; los auriazules y los azulcremas disputan una nueva edición del Clásico Capitalino.

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