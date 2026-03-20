Finalmente, la larga y drámatica espera terminó. Keylor Navas ya firmó la renovación de su contrato con los Pumas.

Al menos por dos torneos más, el portero costarricense seguirá resguardando la cabaña del equipo auriazul. La extensión fue por un año, con opción a otro.

En compañía del presidente del Club Universidad Nacional, Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, el histórico arquero estampó su firma y agradeció la "oportunidad" de permanecer hasta 2027 en la institución.

"[Estoy] muy contento de seguir formando parte de esta familia y con muchas ganas de seguir adelante. Siempre dije que quería seguir aquí; desde que llegué al club, me he sentido bien y feliz", declaró.

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En conferencia de prensa, realizada en el estadio Olímpico Universitario, Keylor Navas se encargó de confirmar su extensión de contrato por los próximos dos torneos.

"Fueron tres charlas muy rápidas, donde había un club y un jugador que querían continuar, entonces fue más tema de abogados. Para mí fue fácil [porque] uno se encuentra tranquilo aquí", mencionó.

El ex del Real Madrid reconoció que no lo costó trabajo permanecer en los Pumas porque tiene una buena relación con Efraín Juárez y el grupo de jugadores y dejó en claro cuál es su principal objetivo.

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Keylor Navas llega a un acuerdo para firmar su extensión de contrato con Pumas - Foto: Imago7

"Cuando estás en un club grande, no puedes pensar en otro cosa que no sea ganar. Es cierto que los grandes proyectos no se hacen de un día para otro, [pero] estamos trabajando y tenemos la ilusión de ser campeones y ojalá que le podamos darle ese regalo a la afición porque se lo merece", sentenció.

El anuncio se dio en la previa de uno de los partidos más importantes que tienen los Pumas en su calendario: el Clásico Capitalino contra el América.