César Ramos, el elegido para dirigir el Clásico Capitalino entre Pumas y América

Los Pumas y el América protagonizarán, este sábado, una nueva edición del Clásico Capitalino. Los auriazules y los azulcremas se volverán a ver las caras en un partido que tendrá más que tres puntos en disputa.

El equipo de Efraín Juárez recibe, en CU, al de André Jardine en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

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Un choque directo por afianzar a la zona de Liguilla. El quinto contra el séptimo de la tabla general. La segunda mejor ofensiva (+20) ante la tercer mejor defensiva (-10).

Luego de la humillación (4-1) que recibió el Club Universidad Nacional el torneo pasado en el Ciudad de los Deportes, tiene la obligación de limpiar su imagen y de obtener una victoria frente a su afición.

Por su parte, los de Coapa llegan con motivación tras haber sellado su boleto a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ambos atraviesan un buen momento, por lo que todo parece indicar que será un partido de pronóstico reservado.

Aunque, los Pumas tendrán la ventaja de la localía y de que han sido más constantes a lo largo del semestre, a diferencia del América que ha tenido altibajos.

César Arturo Ramos al Pumas vs América en CU

Para un partido de este calibre, el encargado de dirigirlo será el árbitro mexicano con mayor experiencia en la actualidad: César Arturo Ramos Palazuelos.

El Culichi fue designado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para impartir justicia en el Clásico Capitalino.

Como es habitual, estará acompañado los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, mientras que el cuarto oficial será Abraham Quirarte; en el VAR, estarán Erick Miranda y Óscar Macías.

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Cabe resaltar que el originario de Culiacán, Sinaloa, fue el que arbitró la última edición de este duelo, donde Los del Pedregal fueron goleados en condición de visitantes.

En aquella ocasión, Efraín Juárez se fue expulsado por insultar al propio César Ramos.

El árbitro dos veces mundialista no permitió que el director técnico mexicano lo ofendiera desde la banca y le mostró la tarjeta roja directa antes de que finalizara el primer tiempo.