André Jardine, molesto tras el juego contra el Philadelphia Union: Fui duro con los jugadores

América consiguió su boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, luego de un sufrido empate (1-1) contra el Philadelphia Union en el estadio Ciudad de los Deportes.

El marcador global (2-1) fue para las Águilas, pero el funcionamiento de los azulcrema fue preocupante para la causa azulcrema, que reconoce su mal partido en casa. Así lo mencionó el técnico André Jardine, en conferencia de prensa.

“Realmente poco que celebrar, sólo el pase, era importante, el objetivo principal lo cumplimos, pero fue un cierre tenso, nervioso. Fui duro con los jugadores, no hay ningún jugador que esté feliz con la actuación que hicimos”, declaró el estratega brasileño.

Jardine aseguró que aún debe analizar el funcionamiento y lo sucedido en el encuentro. Sabe que fallaron y no pueden permitir esas actuaciones más adelante en la Liga MX ni en la Copa de Campeones de la Concacaf.

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“Los análisis con la cabeza fría. No me gustan las explicaciones el día de partido, no me queda claro lo que pasó, no tratamos de definir el partido y el gol de Philadelphia nos creó intranquilidad", aseveró.

"Ningún equipo va a jugar siempre bien, es importante que cuando no juegas tu mejor partido, no pierdas, hay chances de corregir los problemas, conseguimos el pase, pero debemos ser fríos a partir de mañana (hoy). No podemos repetir una actuación como la que sucedió, no podemos”, agregó el timonel de los emplumados, quien cumplió 150 juegos al frente del América.

Ahora, las Águilas del América ya piensan en los Pumas, su rival del próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario. Será el segundo Clásico de los azulcrema en el torneo Clausura 2026.

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