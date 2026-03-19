Tigres vs Cincinnati: Horario y canales para ver la Copa de Campeones de la Concacaf; HOY, jueves 19 de marzo

Este jueves, Tigres saltará a la cancha del “Volcán” con una obligación: remontar y superar la desventaja de tres goles que Cincinnati le propinó durante el partido de ida en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El marcador global (3-0) es complejo. Sin embargo, los dirigidos por el estratega Guido Pizarro deberán aprovechar su localía para ejercer presión contra la escuadra de la Major League Soccer (MLS) que, durante el partido pasado, se llevó la victoria gracias a los goles de Kévin Denkey y Tom Barlow.

Frente a este difícil panorama, Guido Pizarro adelantó que confían en la remontada ante Cincinnati. Más aún porque, en el pasado, Tigres logró darle la vuelta a marcadores que los colocaban en total desventaja. Por ejemplo, cuando rescataron los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante los “Xolos” de Tijuana en la Liga MX.

“Confiado en que podemos hacer la remontada. Sé conscientemente que si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Confiado y con el foco puesto en el día de mañana, en hacer un partido perfecto para poder lograr el pase”, sentenció en conferencia de prensa.

Palabras con las que el arquero Nahuel Guzmán coincidió: “Es una situación que, como decían, a nivel local contra Tijuana hemos superado. Es un equipo al que le hemos hecho tres goles hace, ¿cuántos? Ocho meses, nueve meses, un año, en estas mismas circunstancias. Y es un equipo que viene de recibir seis goles. Entonces, vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer”, aseveró el guardameta.

Noventa minutos separan a Tigres de conocer su destino en la Copa de Campeones de la Concacaf. De cara al compromiso, este es el horario y los canales de transmisión para ver los Octavos de Final del certamen.

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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta de los Octavos de Final?

Jueves, 19 de marzo

Tigres vs Cincinnati | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Fox+.

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