Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026

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Los 26 elegidos por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica; Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo aparecen en la lista
La victoria de Chivas no solo pintó de rojiblanco el liderato del torneo Clausura 2026. Y es que, después de que se disputó la novena fecha pendiente del certamen, la tabla de goleo también sufrió cambios: el tanto que Armando González cobró desde los once pasos lo acercó a la pelea por el primer lugar.
Hasta la onceava fecha del torneo, la “Hormiga” González lleva nueve goles anotados. En lo más alto, separado por un gol de diferencia, se encuentra Joao Pedro del Atlético de San Luis.
De momento, así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX:
- Joao Pedro - Atlético de San Luis - 10 goles
- Armando González - Chivas - 9 goles
- Paulinho - Toluca - 6 goles
- Arturo González - Atlas - 5 goles
- José Paradela - Cruz Azul - 5 goles
- Salomón Rondón - Pachuca - 5 goles
- Diber Cambindo - León - 5 goles
- Juninho Vieira - Pumas - 5 goles
- Kevin Castañeda - Tijuana - 5 goles
- Agustín Palavecino - Cruz Azul - 4 goles
- Ezequiel Bullaude - Santos Laguna - 4 goles
- Lucas Di Yorio - Santos Laguna - 4 de goles
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¿Qué sigue en el Clausura 2026 de la Liga MX?
Del 20 al 22 de marzo se disputará la Jornada 12 del Clausura 2026. Este será el último fin de semana del mes con actividad en el balompié mexicano, ya que después seguirá la Fecha FIFA.
Como preparación para el Mundial de 2026, la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca (Banorte).
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