Liga MX: Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026

La victoria de Chivas no solo pintó de rojiblanco el liderato del torneo Clausura 2026. Y es que, después de que se disputó la novena fecha pendiente del certamen, la tabla de goleo también sufrió cambios: el tanto que Armando González cobró desde los once pasos lo acercó a la pelea por el primer lugar.

Hasta la onceava fecha del torneo, la “Hormiga” González lleva nueve goles anotados. En lo más alto, separado por un gol de diferencia, se encuentra Joao Pedro del Atlético de San Luis.

De momento, así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX:

Joao Pedro - Atlético de San Luis - 10 goles

- Atlético de San Luis - 10 goles Armando González - Chivas - 9 goles

- Chivas - 9 goles Paulinho - Toluca - 6 goles

- Toluca - 6 goles Arturo González - Atlas - 5 goles

- Atlas - 5 goles José Paradela - Cruz Azul - 5 goles

- Cruz Azul - 5 goles Salomón Rondón - Pachuca - 5 goles

- Pachuca - 5 goles Diber Cambindo - León - 5 goles

- León - 5 goles Juninho Vieira - Pumas - 5 goles

- Pumas - 5 goles Kevin Castañeda - Tijuana - 5 goles

- Tijuana - 5 goles Agustín Palavecino - Cruz Azul - 4 goles

- Cruz Azul - 4 goles Ezequiel Bullaude - Santos Laguna - 4 goles

- Santos Laguna - 4 goles Lucas Di Yorio - Santos Laguna - 4 de goles

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Armando "La Hormiga" González en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿Qué sigue en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Del 20 al 22 de marzo se disputará la Jornada 12 del Clausura 2026. Este será el último fin de semana del mes con actividad en el balompié mexicano, ya que después seguirá la Fecha FIFA.

Como preparación para el Mundial de 2026, la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca (Banorte).

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