Chivas derrota con autoridad a León para tomar la cima del Clausura 2026

Fue una reacción instintiva, desde lo más profundo de su corazón. Mientras la multitud hacía rugir al estadio Akron, Brian Gutiérrez se acercó a la boca el escudo que presume la parte izquierda de su camiseta y le dio el más dulce de los besos.

Aquel chico que creció en Chicago y aprendió a amar al Guadalajara al mismo tiempo que a patear un balón, cumplió uno de sus más grandes sueños con el zapatazo que por fin venció al heroico Óscar García (35’).

Su primer gol con las Chivas resultó altamente valioso, ya que sirvió para hacer añicos la resistencia del León, que visitó al inmueble que será mundialista con la misión de alargar el partido lo más que le fuera posible. Su ilusión se desvaneció con el primer tanto de la velada.

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Ese que abrió las puertas de la goleada (5-0) al nuevo líder del Clausura 2026, que pagó el duelo pendiente de la novena jornada. Las derrotas frente al Cruz Azul y el Toluca han quedado atrás para el Rebaño Sagrado, que ya suma nueve victorias en el torneo, a una de su máximo histórico en los certámenes a una vuelta.

Y lo mejor para su delirante afición es que lo hace con un futbol que enamora, lo que quedó claro durante el segundo tiempo, en el que La Fiera fue devorada por un adversario que le hizo imposible la reacción antes de que se cumplieran 100 segundos.

Si la anotación de Gutiérrez provocó flashazos en la tribuna del Akron, el zurdazo de Santiago Sandoval (47’) generó alaridos. El chico, sustituto del suspendido Richard Ledezma, hizo que Armando González se tomara la cabeza en señal de incredulidad por lo que acababa de ver. El arquero García, esta vez, fue mero espectador.

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Jugada catártica, ya que marcó el comienzo de la fiesta rojiblanca en la que se convirtió el resto del partido. Jordi Cortizo la siguió con la irresponsable falta sobre Diego Campillo que le hizo acreedor de la tarjeta roja (61’).

Cinco minutos después, y tras la revisión en el VAR, el árbitro Abraham Camacho decretó penalti después de una falta sobre Bryan González. Para beneplácito de la afición, la “Hormiga” tomó el balón y lo colocó justo en el costado donde lo pidió el guardameta del León, cuya estirada fue insuficiente.

Noveno tanto del chico que acapara reflectores. Ya está a uno del brasileño Joao Pedro, en la lucha por ser el máximo romperredes.

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Mientras la “Hormiga” obsequiaba otro de sus peculiares festejos, Gutiérrez volvió a tomar ese escudo que tanto quiere, porque no dudó cuando el Guadalajara lo buscó. Hoy, disfruta, al igual que millones de corazones, ilusionados con ese equipo que habita la cúspide de la clasificación.

Porque incluso cerca del final (89’), Ángel Sepúlveda se sumó a la celebración al aprovechar un rebote, tras disparo al poste de Daniel Aguirre. Ya en la compensación, Hugo Camberos firmó su primer tanto del torneo. Ocho goles de los rojiblancos en dos partidos.

El Guadalajara es líder... Y su gente sueña.