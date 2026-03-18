Los mejores MEMES del sufrido pase de América en la Concacaf Champions Cup

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América sigue con vida en la Concacaf Champions Cup tras empatar 1-1 frente al Philadelphia Union en el duelo disputado en México, resultado que le permitió avanzar gracias al marcador global de 2-1.

Sin embargo, la clasificación dejó más dudas que certezas, ya que el equipo dirigido por André Jardiné estuvo lejos de ofrecer una actuación convincente.

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El conjunto azulcrema mostró dos caras muy marcadas a lo largo del partido. Mientras en algunos lapsos logró controlar la posesión y generar peligro, en otros sufrió en defensa y permitió que el rival creciera, evidenciando desajustes tácticos y falta de contundencia.

Esta irregularidad no pasó desapercibida para la afición, que terminó el encuentro con una mezcla de alivio por el pase a la siguiente ronda y preocupación por el funcionamiento colectivo del equipo en un torneo de alta exigencia.

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