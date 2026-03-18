América sigue con vida en la Concacaf Champions Cup tras empatar 1-1 frente al Philadelphia Union en el duelo disputado en México, resultado que le permitió avanzar gracias al marcador global de 2-1.

Sin embargo, la clasificación dejó más dudas que certezas, ya que el equipo dirigido por André Jardiné estuvo lejos de ofrecer una actuación convincente.

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El conjunto azulcrema mostró dos caras muy marcadas a lo largo del partido. Mientras en algunos lapsos logró controlar la posesión y generar peligro, en otros sufrió en defensa y permitió que el rival creciera, evidenciando desajustes tácticos y falta de contundencia.

Esta irregularidad no pasó desapercibida para la afición, que terminó el encuentro con una mezcla de alivio por el pase a la siguiente ronda y preocupación por el funcionamiento colectivo del equipo en un torneo de alta exigencia.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

Los mejores MEMES del sufrido pase de América en la Concacaf Champions Cup

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