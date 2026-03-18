David Faitelson explota con compañero de Televisa por culpa de Efraín Juárez: "Déjate de mam..."

El fin de semana pasado, el entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, se robó los reflectores tras festejar el empate contra Cruz Azul con un gesto polémico que se hizo viral en redes sociales. Su forma de celebrar fue objeto de discusión en las mesas de debate y en una de ellas, David Faitelson explotó con uno de sus compañeros de Televisa que defendía al estratega universitario.

Para el conductor de Televisa, el gesto de Efraín Juárez era lamentable y no debe repetirse, pero Alejandro de la Rosa lo defendía, asegurando que esto mostraba carácter y actitud. En la misma mesa, del programa Línea de Cuatro, estaba Miguel Herrera, Mauricio Ymay y Rafa Puente Jr., que no esperaban la exaltada reacción de Faitelson.

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La discusión comenzó a subir de tono cuando Faitelson cuestionó a de la Rosa.

"¿Eso te satisface a ti como macho? ¿Que diga que tiene muchos huevitos?", comentó el ex ESPN.

Alejandro de la Rosa continuó justificando la actitud de Efraín Juárez y ahí, Faitelson arremetió: "déjate de mamadas, no mames, es impresentable. Vamos a defender lo que podamos defender".

Finalmente, ante las risas de sus compañeros de mesa, el conductor dijo: "me sacan de quicio ustedes, la irresponsabilidad que tienen".

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