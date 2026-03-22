Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

Los Pumas y el América protagonizan una nueva edición del Clásico Capitalino, uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano.

El equipo auriazul recibe, esta noche, al azulcrema en el estadio Olímpico Universitario, donde estará en juego el orgullo de la capital.

La escuadra de Efraín Juárez mide fuerzas con la de André Jardine, con el objetivo de demostrar que está listo para luchar por el título del Clausura 2026.

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Para ambos, está prohibido perder, por lo que saldrán con la convicción de quedarse con la victoria.

Los dos clubes necesitan sumar los tres puntos para afianzar en la Zona de Liguilla, sobre todo porque cada vez está más cerca de comenzar.

De momento, los del Pedregal marchan en la quinta posición, con 20 puntos, producto de cinco victorias y cinco empates.

Mientras que los de Coapa se encuentran en la octava posición 17 unidades, gracias a los cinco goles triunfos y los dos empates que han conseguido.

Los Pumas y el América saldrán a buscar ganar el juego, para no bajar posiciones en la tabla general. Necesitan seguir escalando peldaños.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos, es importante dejar atrás la humillación (4-1) que sufrieron en el último Clásico Capitalino.

En el Apertura 2025, fueron goleados por el América en el estadio Ciudad de los Deportes, por lo que tratarán de darle vuelta a la página.

El encuentro será dirigido por el árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos, al igual que el último que se disputó en Liga MX y donde Efraín Juárez salió expulsado.

Además, comenzará en punto de las 21:10 sobre la cancha del Olímpico Universitario y será transmitido por las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Clásico Capitalino entre Pumas y América





Universal Deportes 10:01 PM MIN. 45:00. Termina la primera mitad Pumas y América no se hacen daño durante el primer tiempo. Se van al descanso con el marcador 0-0.





🚨 ¡EL POSTE SALVA AL AMÉRICA! 😱🔥 ¡Juninho había quedado mano a mano pero su disparo impactó en el palo! ❌😳



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Universal Deportes 09:51 PM MIN 32:00 ¡Se salva el América! Juninho saca un disparo de derecha dentro del área tras superar a Rodolfo Cota, pero el balón pega en el poste.





¡Simplemente, espectacular! 🤩



Así suena el Himno Deportivo Universitario, previo al Clásico Capitalino entre los Pumas y el América 🎶 pic.twitter.com/k4lUio2m2O — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

“No va a entrar nadie, ya no hay acceso” ❌



La policía intenta controlar a los aficionados de los Pumas 👮🏻‍♂️🚨



Los seguidores auriazules no aceptan ingresar a CU por otra puerta 🔥 pic.twitter.com/XLGeMsndgB — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

¡Están molestos! 🤬



Comienzan los problemas entre los propios aficionados de los Pumas porque ya no les permiten el acceso a CU ❌ pic.twitter.com/NpRgyVvaSP — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

¡Cierran uno de los accesos de CU! ❌



Ya hay problemas para entrar al estadio Olímpico Universitario porque los aficionados de los Pumas no respetaron los protocolos 😰 pic.twitter.com/snwc4FhIbz — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

Con buen ambiente, así llegó el América a Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas 🦅🥳 pic.twitter.com/xuy9plJlO2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

¡Llegó el América! 🦅🔥



Las Águilas ya están en el 🏟 Olímpico Universitario para disputar el Clásico Capitalino. pic.twitter.com/ZdTCKbIA4t — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

¡Comenzó la fiesta auriazul 🐾



La Rebel ya inicia a calentar previo al Clásico Capitalino contra el América 🔥 pic.twitter.com/1GYuw21fcp — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

¡Llegaron los Pumas al estadio Olímpico Universitario! 🏟️



Efraín Juárez y sus dirigidos ya se encuentran en CU listos para enfrentar al América en el Clásico Capitalino 🐾 pic.twitter.com/q8UbJtSuwq — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026