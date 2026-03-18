Verónica Cecilia Domínguez, agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), afirmó que recibió amenazas de muerte y acusó que con esto "destrozaron su carrera y su vida", luego de que el video donde fue bautizada como "Lady Pepitas", tras un altercado en Ciudad Universitaria, se viralizó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, declaró que solamente tenían el contexto de la otra parte y que editaron muchas situaciones solo para ponerla en mal.

"Destrozaron mi carrera, mi vida, no nada más mi persona; me destrozaron mi familia, y así no son las cosas. Hubo un trasfondo y ese trasfondo nadie lo sabe, hasta este momento [...] Al saber la policía que les iban a hacer una denuncia, se adelantaron para que ellos quedaran como víctimas", declaró.

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Cecilia Domínguez acusa que la oficial fue quien inició los insultos

Insistió en que ella solo salió al auxilio de sus hijos y se volvió a incorporar a sus labores.

"[...]Vi que estaban bien y me reincorporé a mi centro laboral, solicitándole a mi compañera el apoyo para que me cubriera si estaba yo fuera de mi trabajo; no hubo dilación en mi trabajo porque no hubo ninguna persona que fuera a solicitar inicio de carpeta de investigación. Más sin encambio, ahorita, yo soy la mala, yo soy la persona peor en toda la ciudad", declaró.

Cecilia Domínguez acusó que la oficial fue la primera que la ofendió: "Creo que ninguna persona reacciona de esa manera si nos tratan con amabilidad [...] esta persona fue demasiado grosera, eso sí no lo ponen", dijo.

Afirmó que a sus hijos nunca los detuvieron, sino que fue una "falsa realidad" que ellos hicieron; acusó que crearon una historia falsa para perjudicarla y hacer que todo el dominio público esté contra ella.

"Ella fue la que me empezó a insultar y eso no lo muestra porque no le conviene. Ella se inventa una falsa historia y creo que no es justo; a mí sí me están sobajando y me están insultando.

"He tenido amenazas de muerte, se mofan de mi físico, se mofan de todo; además, en los canales amarillistas me tratan de una manera, como si yo hubiera hecho una masacre a alguien, o hubiera matado, no sé", subrayó.

¿Verónica Domínguez se mantiene en funciones?

La funcionaria afirmó que todavía se mantiene en funciones; sin embargo, destacó que medios de comunicación dicen que ya está despedida y que hay procedimientos en su contra.

Señaló que el día de ayer, martes 17 de marzo, no se presentó a trabajar por una situación de salud, por lo que su situación dentro de su centro laboral sería hasta el día viernes.

Apuntó que sufre de depresión y, debido a las amenazas constantes, se le subió "altísima la presión", por lo que no pudo acudir, aunado a que su hija fue despedida debido a la situación tras darse a conocer que ella era su madre.

Por otro lado, Verónica se disculpó con la oficial y admitió que los insultos no fueron correctos; "debió haber habido un respeto entre ambas", dijo.

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