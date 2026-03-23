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El cuerpo de un fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un parque ubicado en Paseo de la Reforma Norte, entre las calles Pedro Moreno y Obraje, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la iglesia de Santa María la Redonda, donde vecinos y transeúntes alertaron a las tras percatarse de la presencia del cuerpo.

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Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para resguardar el área, mientras se espera la llegada de personal de Servicios Periciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta ahora, se desconocen las causas de la muerte, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar lo ocurrido tras los peritajes.

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jecg/rmlgv

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