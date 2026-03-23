Más Información
Amnistía critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción"
Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión
Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección
El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un parque ubicado en Paseo de la Reforma Norte, entre las calles Pedro Moreno y Obraje, en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado.
El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la iglesia de Santa María la Redonda, donde vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo.
Lee también Colapso en San Antonio Abad se investiga por omisiones de empresa: Bertha Alcalde; no señala a servidores públicos
Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para resguardar el área, mientras se espera la llegada de personal de Servicios Periciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta ahora, se desconocen las causas de la muerte, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar lo ocurrido tras los peritajes.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]