Monterrey, Nuevo León.– Un hombre resultó con quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo después de que su hermano le rociara gasolina y le prendiera fuego, en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en la casa de los involucrados ubicada en la colonia 31 de diciembre.

Testigos de los hechos refirieron que los hermanos estaban peleando cuando uno de ellos de ellos le roció gasolina al otro para prenderle fuego.

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Vecinos del lugar solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes al llegar se percataron del incendio en la vivienda.

El hombre lesionado fue identificado como Erick Pérez de 47 años, quien fue trasladado por paramédicos al Hospital Universitario con quemaduras en diversas partes del cuerpo.

La policía de Guadalupe logró detener al presunto responsable cuya situación legal quedará en manos del Ministerio Público correspondiente.

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