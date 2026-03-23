Monterrey, Nuevo León. – Tras ser arrollado por un autobús de pasajeros un trabajador que realizaba labores de recarpeteo murió sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca.

El accidente se reportó después de las 04:00 horas, a la altura del kilómetro 19, en la circulación hacia el norte, en la colonia Moisés Sáenz.

Debido a que el cuerpo del empleado de una empresa contratada por el municipio permaneció en la vía pública por casi seis horas, la circulación en dirección hacia Monterrey se vio severamente afectada con filas de vehículos que alcanzaban más de kilómetro.

Se informó que el autobús transportaba pasajeros provenientes de Texas con rumbo a la Zona Metropolitana de Monterrey.

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Al perder el control de la unidad, el chofer embistió a los trabajadores que se encontraban laborando en la zona, dejando sin vida a uno de ellos.

En el accidente al menos 20 pasajeros resultaron con diversos golpes en el cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han determinado la posible causa del accidente.

Al sitio arribaron brigadistas de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso del trabajador.

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