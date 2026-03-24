El coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, José Antonio Onofre, detalló que hay tres personas detenidas tras el asesinato de un joven en el bar Makali, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Precisó que se están realizando diversas diligencias ministeriales y periciales para esclarecer este hecho.

“Podemos dar un preliminar que tenemos a tres detenidos por encubrimiento por favorecimiento, esto derivado a que quisieron, probablemente, perder algunos indicios los cuales son muy importantes para esclarecer el hecho”, indicó.

Al cuestionarle sobre si estas personas sacaron el cuerpo del joven fuera del bar, mencionó que por el sigilo de la investigación no puede dar mayores detalles.

Lee también Madrugada violenta en Coapa: ejecutan a joven tras sacarlo de un bar; reportan cuatro heridos y tres detenidos

¿Qué ocurrió en el bar Makali?

Eran alrededor de las 04:30 de la madrugada cuando el sonido de las balas rompió el silencio en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, en la alcaldía Tlalpan. Afuera del bar Makali, un joven de 22 años fue asesinado a tiros luego de ser presuntamente sacado a la fuerza del lugar.

Testigos refieren que la agresión comenzó dentro del establecimiento y se extendió hacia el exterior, hasta el estacionamiento. Ahí, la víctima fue alcanzada por varios disparos; su cuerpo presentaba además huellas de haber sido arrastrado.

Policías capitalinos llegaron tras el reporte de detonaciones en el cruce de Calzada Acoxpa y División del Norte. Al ubicar al joven tendido en el suelo, solicitaron apoyo médico, pero los paramédicos únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL