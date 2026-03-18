Un camión de trabajos de limpieza de Obras Públicas de la alcaldía Tlalpan perdió el control y terminó impactándose contra un árbol mientras circulaba sobre la calle Hacienda, en la colonia Villa Coapa, dejando un saldo preliminar de al menos 10 personas lesionadas.

Camión de limpieza se impacta contra un árbol en Tlalpan. Foto: especial

De acuerdo con reportes en el lugar, los trabajadores viajaban en la parte trasera del vehículo cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, varios de ellos salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la vía pública con diversas lesiones; algunos presentaban sangrado, mientras que otros reportaban golpes y dolor principalmente en las piernas.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluyendo Policía Preventiva, Tránsito, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial, quienes acordonaron la zona y facilitaron las maniobras de atención a los heridos.

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Paramédicos de distintas corporaciones, entre ellas ERUM, Cruz Roja, CRUM y Protección Civil de Tlalpan, brindaron atención prehospitalaria. En total, al menos diez personas requirieron traslado a distintos hospitales de la ciudad, como el Hospital de Trauma Sur, el Hospital General de Tláhuac, el Hospital Enrique Cabrera, el Hospital Rubén Leñero y el Hospital de Balbuena, entre otros. Además, tres personas fueron valoradas en el sitio con diagnóstico de policontundidos, sin necesidad de traslado.

También participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes apoyaron en las labores de mitigación de riesgos y revisión de la unidad siniestrada.

Camión de limpieza se impacta contra un árbol en Tlalpan. Foto: especial

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Las autoridades ya investigan las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Mientras tanto, la circulación en la zona se vio afectada durante las labores de emergencia.

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