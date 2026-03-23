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La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, , informó que durante los primeros dos meses del año se han reducido en 18% los de alto impacto (como homicidios, feminicidios y robo de automóviles), y en 12.1% los de bajo impacto, en comparación con 2024.

Asimismo, al rendir un informe mensual de resultados, la fiscal precisó que las órdenes de aprehensión se han elevado en 21.1% durante el mismo periodo, destacando las de tentativa de y , pues buscan que se investiguen de esa manera y no como lesiones.

En este sentido, destacó que los acuerdos reparatorios, de a la fecha, se han incrementado en 297%, y las audiencias iniciales sin detenido en un 116%, “tenemos que avanzar hacia la judicialización efectiva de los casos, por eso este indicador de audiencias iniciales sin detenidos es tan importante”.

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Durante su mensaje, Alcalde Luján también habló del Plan de Política Criminal 2026 de la Fiscalía capitalina, que da continuidad, dijo, a muchos de los ejes que implementan desde el año pasado.

Asimismo, comentó que practicaron una encuesta para identificar el sentir de la gente respecto al trabajo que realizan: 72% de los encuestados pide que se trabaje en el trato digno y respetuoso; 68% pide que se trabajen para acortar los tiempos de espera en la atención; 34% pide mejores instalaciones; 32% acceso información y seguimiento de casos; y 27% conocimiento de los resultados de sus casos y de las sentencias.

“Estas son justamente las preocupaciones que tomamos en cuenta para poder diseñar y mejorar el Plan de Política Criminal que ya está en marcha”, destacó.

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Este Plan identificó delitos prioritarios, los cuales requieren estrategias específicas como el homicidio, feminicidio, desaparición de personas, robo de vehículos y autopartes, violación, violencia familiar, delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, robo a casa habitación y fraude.

Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía capitalina está viviendo una transformación profunda y física.

“Estamos transformando por completo los fierros de esta institución y los fierros también desde el punto de vista literal. Estamos hoy en día remodelando por completo desde los cimientos, prácticamente reconstruyendo alguna de sus partes, el edificio del búnker, los distintos cuerpos del edificio del búnker, era una una crítica constante de las personas”, comentó.

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jecg/rmlgv

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