La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 -fecha en que inició su gobierno- a febrero de este año, ha habido una reducción de 44% en homicidios dolosos, 38 homicidios diarios menos.

En conferencia, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que febrero pasado fue el mes más bajo desde 2015, e indicó que lo más importante en seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

“La reducción en homicidios, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, es de 44%. Es una reducción continua mes con mes. Y febrero es el mes más bajo desde hace, por lo menos, 10 años; el febrero más bajo desde hace 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024.

Registran menos asesinatos

Detienen a 46 mil por delitos de alto impacto

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), informó que como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad se han detenido a 46 mil 400 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 24 mil armas de fuego y 346 toneladas de droga desde el inicio de la actual administración.

Al presentar el Informe Mensual del Gabinete de Seguridad destacó que estos resultados derivan de la coordinación entre las instituciones del gabinete encabezado por la Presidenta, así como del fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia y las capacidades de investigación.

El titular de Seguridad detalló que, durante el periodo reportado, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y centros de producción de metanfetaminas, evitando que millones de dosis lleguen al mercado ilegal.

Entre las acciones más destacadas de los últimos 30 días, el secretario García Harfuch mencionó: Operación Bacanora, con 12 cateos en Baja California, Sonora y Sinaloa, donde detuvieron a 12 integrantes de una célula criminal vinculada a Los Mayos.

En Tapachula, Chiapas, la captura de 15 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos siete extranjeros, además del aseguramiento de armas, granadas y vehículos; en Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina decomisó un semisumergible con más de tres toneladas de cocaína.

En Acapulco, Guerrero, fueron aseguradas dos toneladas adicionales de cocaína, sumando más de 60 toneladas incautadas en alta mar durante la actual administración; en Oaxaca, autoridades interceptaron una aeronave con 534 kilogramos de cocaína.

Además, en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Antonio “N”, alias Lexus, considerado objetivo prioritario y vinculado al Cártel del Golfo, junto con ocho integrantes más de su célula criminal, a quienes se les aseguraron armas de alto poder.

En Veracruz, autoridades capturaron a Israel “N”, alias El Pantera, identificado como líder de un grupo generador de violencia y liberaron a una persona privada de la libertad.

El titular de Seguridad también destacó avances en la Estrategia Nacional contra la Extorsión mediante la línea telefónica 089, implementada en julio de 2025, y resaltó que se han atendido 161 mil llamadas, lo que permitió evitar 88% de los intentos de extorsión gracias al acompañamiento en tiempo real a las víctimas.

De estas denuncias se derivaron 5 mil 588 carpetas de investigación y la detención de 907 presuntos extorsionadores en 24 estados.

El secretario García Harfuch aseguró que las acciones coordinadas del gabinete continuarán enfocadas en debilitar las estructuras financieras y operativas del crimen organizado, así como en reducir la violencia.

Concentran homicidios 8 estados

Al retomar la baja de 44% en homicidios dolosos, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que ocho entidades concentraron más de 50% del delito: Guanajuato, que representó 9.4% del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México, y Oaxaca.