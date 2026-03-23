La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a hacer “una gran alianza internacional de ciudades” por la paz y la soberanía de los pueblos, al resaltar que existe una obligación de las ciudades de alzar la voz por un orden internacional basado en el derecho de los derechos humanos y en el que se erradique la guerra y el uso de la fuerza.

Al anunciar oficialmente que la capital de México será sede de del 14° Foro Mundial Urbano que tendrá lugar en 2028, organizado por ONU-Hábitat, Brugada Molina dio a conocer que se instalará un Comité promotor para este foro, compuesto por la academia, organismos internacionales, sociedad civil, organizaciones privadas, entre otros

“Por eso hacemos un llamado a todas las ciudades hermanas de la Ciudad de México a que se sumen a este gran proceso colectivo de definición y propuestas de los retos que tenemos de las ciudades.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina, afirmó que este foro mundial será una gran oportunidad para dar nuevas orientaciones desde el compromiso de las ciudades, con alianzas más sólidas, de compromisos que se lleven a cabo y liderazgos compartidos.

“Vamos por la construcción de la Ciudad de México como capital del urbanismo social y hacemos un llamado que las ciudades del mundo sean constructoras de paz e igualdad”, dijo.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), destacó la importancia de atender la crisis global de vivienda, pues advirtió que en el mundo hay cerca de 3 mil millones de personas que carecen de vivienda digna.

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Confió en que habrá un gran interés mundial en este foro, pues resaltó que la Ciudad de México es un referente de cómo ha sido posible transformar una ciudad con todos sus retos, en una cada vez más humana, inclusiva, resiliente y cada vez mejor organizada.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de México, Edna Elena Vega Rangel, destacó que es “profundamente simbólico” que la CDMX sea sede de este foro, al ser una de las ciudades más grandes y complejas del mundo.

Asimismo, aseguró que con este foro se enviará “un mensaje claro al mundo”: el de que es posible construir ciudades más justas, más humanas y más sostenibles.

En el evento estuvieron presentes Fernanda Lonardoni, jefa del Programa de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica; así como el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz; y el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes.

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