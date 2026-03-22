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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Mixiuhca, la primera de las 100 que prometió durante su campaña.

Esta mañana la mandataria capitalina rompió el listón inaugural de este proyecto y realiza un recorrido con funcionarios y diputados locales

¿Qué actividades se desarrollarán ?

  • Área de juegos infantiles
  • Parque Acuático con fuentes de chorros
  • Alberca semilímpica
  • Área de juegos infantiles
  • Go Karts
  • Mini Golf
  • Salón de usos múltiples
  • Pump Truck
  • Auditorio
  • Tortillería
  • Tiendita Solidaria
  • Foro al Aire Libre
  • Casa de Salud
  • Alberca de Rehabilitación
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