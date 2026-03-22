La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Mixiuhca, la primera de las 100 que prometió durante su campaña.

Esta mañana la mandataria capitalina rompió el listón inaugural de este proyecto y realiza un recorrido con funcionarios y diputados locales

¿Qué actividades se desarrollarán ?

Área de juegos infantiles

Parque Acuático con fuentes de chorros

Alberca semilímpica

Área de juegos infantiles

Go Karts

Mini Golf

Salón de usos múltiples

Pump Truck

Auditorio

Tortillería

Tiendita Solidaria

Foro al Aire Libre

Casa de Salud

Alberca de Rehabilitación

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