La semana pasada inició la primera de tres etapas, la informativa, de la consulta sobre el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el objetivo de que organizaciones civiles, colectivos, población en general y grupos de atención prioritaria cuenten con información clara, suficiente y accesible sobre el contenido, los alcances y objetivos de lo que será la ley en esta materia.

Para que todas y todos los interesados puedan conocer el predictamen de la Ley del Sistema de Cuidados, el Congreso de la Ciudad de México diseñó y habilitó un micrositio especial en su portal web, el cual está disponible en la siguiente liga:

https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/

La Mesa Directiva del Congreso local dio a conocer el Acuerdo AC/005/CCDMX/CU/CIBSEDSYCIG/IIIL/2026, en el cual se establece el inicio, la metodología, las formas de participación y el análisis de las etapas informativa, deliberativa y consultiva del Sistema de Cuidados.

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El documento precisa que la etapa informativa de la consulta comenzó el 17 de marzo, mientras que la deliberativa y la consultiva arrancarán el 6 y 17 de abril, respectivamente.

La difusión anticipada del anteproyecto y del proceso de consulta se realiza conforme a los principios de máxima publicidad, inclusión, interseccionalidad, interculturalidad, con perspectiva de género, transparencia y accesibilidad universal.

Con el fin de asegurar condiciones de participación libre e informada en la consulta, el predictamen de la ley —emitido por las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género— se encuentra en formatos adecuados y comprensibles para la población en general, así como para los distintos grupos de atención prioritaria.

En dicho micrositio se puede consultar y descargar el predictamen en cualquiera de los siguientes formatos: PDF y PDFs de lectura accesible y de lectura fácil. También de lectura fácil en las lenguas mazateca y náhuatl (escritas), y en triqui, mazateca y náhuatl (habladas), así como en lengua de señas mexicanas. Además, están disponibles para consulta y descarga las versiones ejecutiva y completa del Informe de Resultados de la Etapa Previa de la Consulta del Sistema de Cuidados.

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En el micrositio se pueden consultar también boletines informativos, imágenes y videos de los eventos realizados en el marco de Etapa Previa de la Consulta; versiones estenográficas de las reuniones de trabajo de órganos y comisiones del Congreso involucradas en la consulta; acuerdos de las comisiones; minutas de mesas, talleres y foros, y noticias en medios de comunicación.

Al concluir las etapas informativa, deliberativa y consultiva del Sistema de Cuidados, las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Igualdad de Género incorporarán la información recabada al dictamen, el cual será sometido a votación por los integrantes de ambas instancias.

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mahc/LL