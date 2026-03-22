Más Información

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

Pemex enfrenta nuevo derrame en Dos Bocas; es el tercer incidente en menos de un mes

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

CJNG se abastecía de red internacional; traficante búlgaro ofrecía lanzacohetes, granadas y rifles de francotirador

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

Sheinbaum abre camino al tema de revocación de mandato; reconoce a mujeres traductoras de las lenguas indígenas nacionales

La semana pasada inició la primera de tres etapas, la informativa, de la consulta sobre el , con el objetivo de que organizaciones civiles, colectivos, población en general y grupos de atención prioritaria cuenten con información clara, suficiente y accesible sobre el contenido, los alcances y objetivos de lo que será la ley en esta materia.

Para que todas y todos los interesados puedan conocer el predictamen de la , el Congreso de la Ciudad de México diseñó y habilitó un micrositio especial en su portal web, el cual está disponible en la siguiente liga:

La Mesa Directiva del Congreso local dio a conocer el Acuerdo AC/005/CCDMX/CU/CIBSEDSYCIG/IIIL/2026, en el cual se establece el inicio, la metodología, las formas de participación y el análisis de las etapas informativa, deliberativa y consultiva del Sistema de Cuidados.

Lee también

El documento precisa que la etapa informativa de la consulta comenzó el 17 de marzo, mientras que la deliberativa y la consultiva arrancarán el 6 y 17 de abril, respectivamente.

La difusión anticipada del anteproyecto y del proceso de consulta se realiza conforme a los principios de máxima publicidad, inclusión, interseccionalidad, interculturalidad, con , transparencia y accesibilidad universal.

Con el fin de asegurar condiciones de participación libre e informada en la consulta, el predictamen de la ley —emitido por las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de — se encuentra en formatos adecuados y comprensibles para la población en general, así como para los distintos grupos de atención prioritaria.

En dicho se puede consultar y descargar el predictamen en cualquiera de los siguientes formatos: PDF y PDFs de lectura accesible y de lectura fácil. También de lectura fácil en las lenguas mazateca y náhuatl (escritas), y en triqui, mazateca y náhuatl (habladas), así como en lengua de señas mexicanas. Además, están disponibles para consulta y descarga las versiones ejecutiva y completa del Informe de Resultados de la Etapa Previa de la Consulta del Sistema de Cuidados.

Lee también

En el micrositio se pueden consultar también boletines informativos, imágenes y videos de los eventos realizados en el marco de Etapa Previa de la Consulta; versiones estenográficas de las reuniones de trabajo de órganos y comisiones del Congreso involucradas en la consulta; acuerdos de las comisiones; minutas de mesas, talleres y foros, y noticias en .

Al concluir las etapas informativa, deliberativa y consultiva del Sistema de Cuidados, las comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Igualdad de Género incorporarán la información recabada al dictamen, el cual será sometido a votación por los integrantes de ambas instancias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]