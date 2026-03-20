Un juez control vinculó a proceso a Enrique “N”, profesor de un colegio de educación media superior ubicado en la alcaldía Benito Juárez, por el delito contra la intimidad sexual agravado, en agravio de una de sus alumnas de 16 años.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que el docente de inglés solicitó durante una de las clase que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar sus actividades, lo cual fue aprovechado para grabar con su celular por debajo de la falda de una de las alumnas, hechos registrados el pasado 18 de marzo.

Una de las compañeras grabó lo sucedido y dio aviso a las autoridades del colegio, quienes pidieron el apoyo de policías de la SSC.

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Enrique fue detenido ese mismo día y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA).

Durante la audiencia inicial, llevada acabo este viernes 20 de marzo, un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso al imputado.

El juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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