La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y Promotora Social de México AC, puso en marcha la jornada "Salud Integral para la Mujer BJ", que atenderá a 560 mujeres del 18 al 28 de marzo.

Al respecto el alcalde Luis Mendoza destacó que la salud de las mujeres es una prioridad para su administración por lo que se continuarán haciendo alianzas para acercar este tipo de servicios a las vecinas de Benito Juárez.

Como parte de esta iniciativa, se realiza el servicio de mastografías gratuitas, dirigido a mujeres de 21 años en adelante, con el objetivo de fomentar la detección oportuna del cáncer de mama y contribuir a la reducción de su mortalidad.

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Este programa contempla la realización de hasta 70 mastografías diarias, de lunes a viernes, y 35 los sábados, sumando un total de 560 estudios, mediante unidades médicas equipadas con alta tecnología y personal especializado.

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se registraron aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos a nivel mundial. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se reportaron alrededor de 23 mil 790 nuevos casos en 2022, así como cerca de ocho mil defunciones anuales asociadas a esta enfermedad, lo que refleja la importancia de fortalecer las acciones de prevención y diagnóstico oportuno.

Por ello, esta jornada también busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la autoexploración mamaria regular y la realización periódica de mastografías como herramientas clave para la prevención en mujeres más jóvenes.

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