La alcaldía Benito Juárez realizó un curso de capacitación en primeros auxilios dirigido al personal de la Alberca Olímpica ‘Francisco Márquez’, uno de los complejos deportivos más emblemáticos de la demarcación y de la Ciudad de México.

La capacitación fue impartida por la organización ProGuardavidas, las y los participantes recibieron herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera oportuna ante distintos escenarios de emergencia. Durante el curso se abordaron temas fundamentales como primeros auxilios básicos, reanimación cardiopulmonar (RCP), atención a hemorragias y movilización de pacientes, conocimientos clave para brindar una respuesta inmediata y adecuada ante cualquier incidente.

Cabe recordar que la Alberca Olímpica es uno de los espacios deportivos más importantes de la capital. Construida para los Juegos Olímpicos de México 1968, ha sido sede de competencias nacionales e internacionales y, actualmente, recibe diariamente a cientos de usuarios que practican natación, entrenamiento deportivo y actividades recreativas. Su relevancia histórica y deportiva la convierte en un punto clave para el desarrollo del deporte acuático en la ciudad.

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Al respecto, Sebastián Rodríguez García, director de ProGuardavidas, destacó la importancia de acercar este tipo de conocimientos a quienes trabajan en espacios deportivos y de convivencia comunitaria, ya que su preparación puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

“Es parte fundamental impartir estos conocimientos. Brindar esta conciencia y esta preparación puede terminar salvando vidas. Estamos muy agradecidos con la alcaldía por abrir estos espacios y permitirnos compartir estas herramientas con el personal que está al frente de estos centros deportivos”, señaló.

La alcaldía reiteró que el deporte es una parte fundamental de la vida comunitaria en Benito Juárez, por lo que además de impulsar actividades físicas y recreativas, también se trabaja para garantizar que los espacios deportivos cuenten con personal capacitado y condiciones seguras para todas y todos los usuarios.

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