Una mujer identificada como Yorbelis “N” fue detenida en la capital del país como presunta integrante de una organización delictiva transnacional dedicada, entre otras actividades, a la trata de personas, extorsión y narcomenudeo.

La captura se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades locales, luego de investigaciones que se iniciaron desde 2025. De acuerdo con la información disponible, las indagatorias incluyeron cateos, revisiones administrativas en hoteles y detenciones previas de otros miembros del mismo grupo criminal.

Las autoridades identificaron que la mujer, de nacionalidad extranjera, utilizaba distintos hoteles de la ciudad como puntos de operación, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Se le relaciona con el cobro de piso, distribución de drogas y la captación de víctimas para explotación sexual.

Lee también Activan doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada del jueves; SGIRPC da recomendaciones a la población

Tras labores de inteligencia y vigilancia, elementos de seguridad lograron ubicarla en la calle Juan Aldama, en la colonia Buenavista, donde cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

Luego de su detención, la mujer fue informada de sus derechos y puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr

Noticias según tus intereses